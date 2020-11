Παρίσι : Επεισόδια και τραυματισμοί κατά τη διάρκεια εκκένωσης καταυλισμού προσφύγων

Κύμα οργής έχει ξεσπάσει στο Παρίσι μετά τη χρήση υπερβολικής βίας από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια εκκένωσης καταυλισμού προσφύγων το βράδυ της Δευτέρας.

Οι πρόσφυγες οδηγήθηκαν εκεί από οργανισμούς και δικηγόρους, καθώς βρέθηκαν στο δρόμο μετά την απόφαση των Αρχών να κλείσουν τον κέντρο υποδοχής στο Σαν Ντενί.

Δημοσιογράφοι και μέλη οργανώσεων που φροντίζουν για τα δικαιώματα των προσφύγων που βρίσκονταν στο σημείο καταγγέλλουν έπεσαν θύματα βίαιης αντιμετώπισης από τα όργανα της τάξης στο Παρίσι.

#Paris: Protest in support of the refugees expelled last night on the Place de la République.

pic.twitter.com/7Zg1FepvgJ

— nonouzi (@Gerrrty) November 24, 2020