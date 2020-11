Τα συγχαρητήρια του Ρόσμπεργκ στον Χάμιλτον για το 7ο πρωτάθλημα

Ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε σήμερα (15/11) το 7ο πρωτάθλημα της καριέρας του στη Formula 1 και έγραψε ιστορία καθώς ισοφάρισε σε τίτλους το ρεκόρ του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο πρώην teammate του Βρετανού, Νίκο Ρόσμπεργκ, ήταν από τους πρώτους που τον συνεχάρησαν για αυτή του την επιτυχία. Μάλιστα ο Γερμανός τόνισε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του αθλητισμού.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Επτά φορές πρωταθλητής, είναι τρελό! Το αξίζεις και με το παραπάνω. Σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του αθλητισμού. Συγχαρητήρια Λιούις κα να απολαύσεις τους πανηγυρισμούς με την οικογένεια και τους φίλους σου».

7 x World Champion – that’s insane! Massively deserved. Surely one of the greatest achievements in the history of sports. Congratulations Lewis and enjoy the celebrations with your family and friends. #TurkishGP #F1

— Nico Rosberg (@nico_rosberg) November 15, 2020