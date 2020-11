Μπορεί να χρειάστηκε σχεδόν… 3 μέρες για να αποδεχτεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο και τη θέση του θα πάρει ο Τζο Μπάιντεν, όμως τελικά ο Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν έστειλε συγχαρητήρια στον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, για τη νίκη του στις εκλογές.

Στο μήνυμα του στον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε πως οι σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ είναι στρατηγικής σημασίας και βασίζονται σε γερά θεμέλια.

#BREAKING Turkish leader congratulates US President-elect Biden, says strong bilateral ties will continue to make ‘vital contributions’ to world peace

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 10, 2020