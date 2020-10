Τραμπ : Ετοιμος για προεκλογική ομιλία – Εχει ακόμα κορωνοϊό;

Μετά το «πράσινο φως» που πήρε από τους γιατρούς του, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο για λίγες ημέρες αφού προσβλήθηκε από τον κοροναϊό, ανήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης ότι σχεδιάζει να εκφωνήσει την κεντρική ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση το Σάββατο, πιθανόν στη Φλόριντα, πολιτεία-κλειδί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Νομίζω ότι θα προσπαθήσω να μιλήσω σε μια προεκλογική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου, αν υπάρχει αρκετός χρόνος για να οργανωθεί, όμως θέλουμε να κάνουμε μια συγκέντρωση, πιθανόν στη Φλόριντα, το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Ωστόσο ο Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει στις επανειλημμένες ερωτήσεις για το αν μέχρι στιγμής έχει βρεθεί αρνητικός σε τεστ για κοροναϊό, λέγοντας μόνο ότι σήμερα Παρασκευή θα υποβληθεί σε νέο έλεγχο.

Στη συνέντευξή του ο Τραμπ τουλάχιστον δύο φορές χρειάστηκε να διακόψει λόγω εμφανούς προβλήματος στη φωνή του.

Ο Τραμπ εισήχθη στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ τη 2α Οκτωβρίου, αφού αποκάλυψε ότι μολύνθηκε. Επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 5η Οκτωβρίου.

Ο Ρεπουμπλικάνος έκανε τη δήλωση αυτή λίγη ώρα αφότου ο γιατρός του Λευκού Οίκου, ο Σον Κόνλεϊ, πρακτικά άνοιξε την πόρτα στην επιστροφή του Τραμπ στην προεκλογική εκστρατεία από αύριο, διαβεβαιώνοντας πως ο αμερικανός πρόεδρος «συνολικά αντέδρασε εξαιρετικά καλά» στη θεραπεία για την COVID-19 στην οποία υποβλήθηκε.

Ο ίδιος ο Τραμπ, ανυπομονεί να ξαναρχίσει την προεκλογική του εκστρατεία και αποπειρώμενος να προβάλλει εικόνα ηγέτη σε πλήρη φόρμα, επαναλαμβάνει πως αισθάνεται πολύ καλά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνέντευξή του στο Fox επανέλαβε την άποψη ότι «τα εμβόλια θα έρθουν πολύ σύντομα». Επανέλαβε δε ότι θα διανείμει δωρεάν την πειραματική φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε, την οποία χαρακτήρισε ως θεραπεία: «Θα τη δώσουμε σε όλους δωρεάν. Σύντομα θα είναι διαθέσιμη στα νοσοκομεία. Τις διανομές θα κάνει ο στρατός», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος.

Trump claims that the military will soon be delivering whatever drugs he took to get over the coronavirus to hospitals so people can get the same treatment he did for free. (Is there a single person who believes this?) pic.twitter.com/S49dGFwIQd

— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2020