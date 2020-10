Τραμπ : Επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο έξι μέρες αφότου διαγνώστηκε με κορωνοϊό

Μόλις έξι ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι νοσεί από κοροναϊό και μόλις δυο ημέρες μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στο Οβάλ Γραφείο, ενώ νοσεί ακόμα τον φονικό ιό.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, συνεχίζει να… πουλάει τρέλα, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων του κάθε κανόνα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του κοροναϊού.

#BREAKING Trump was in Oval Office on Tuesday, day after discharge from hospital to continue Covid-19 treatment: advisor pic.twitter.com/3rZUCGDBHq

— AFP news agency (@AFP) October 7, 2020