Επικοινωνία Πομπέο με Στόλτενμπεργκ για τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας

Η Ανατολική Μεσόγειος βρέθηκε στο επίκεντρο επικοινωνίας που είχαν την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Ο κ. Πομπέο χαιρέτισε τις ανακοινώσεις των ηγετών της Ελλάδας και της Τουρκίας για την επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών και υπογράμμισε την ανάγκη μείωσης των εντάσεων.

Μέσω ανάρτησής του στο Twitter, ο κ. Πομπέο δήλωσε ικανοποιημένος για την επικοινωνία του με τον κ. Στόλτενμπεργκ.

Όπως πρόσθεσε, οι δύο άνδρες συζήτησαν «για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ επανέλαβαν «τη σημασία της ενότητας της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Pleased to speak today with @NATO Secretary General @jensstoltenberg to discuss de-escalation of the situation in the Eastern Mediterranean and reiterate the importance of NATO Alliance unity.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 27, 2020