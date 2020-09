«Πετάει» ο Χάμιλτον: Pole Position και στη Ρωσία

Ασταμάτητος είναι ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό πιλότο της Mercedes να κατακτά την pole position και στην πίστα του Σότσι. Από τη δεύτερη θέση του Grid στο Grand Prix της Ρωσίας θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν και στην τρίτη ο Βάλτερι Μπότας.

Αυτή ήταν η πέμπτη σερί pole position για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έφτασε τις 96 στην καριέρα του και προελαύνει προς την κατάκτηση ενός ακόμα τίτλου. Ο Βρετανός πιλότος είναι σε τρομερή κατάσταση και είναι το φαβορί για τη νίκη στον αυριανό αγώνα.

Στη δεύτερη θέση θα είναι ο Ολλανδός της Redbull και στην τρίτη ο Μπότας, επίσης με Mercedes. Από εκεί και πέρα, ο Σέρχιο Πέρεζ ολοκλήρωσε τις κατατακτήριες δοκιμές στην τέταρτη θέση, με διαφορά ενός δευτερολέπτου από την κορυφή, ενώ την πεντάδα συμπλήρωσε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο.

Οσον αφορά στις Ferrari, ο Σεμπάστιαν Φέτελ είχε ατύχημα στο Q2, αφού το μονοθέσιό του κατέληξε στον τοίχο, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ θα εκκινήσει από την εντέκατη θέση.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Max splits the Mercedes pair with a last-gasp effort to seize P2#RussianGP 🇷🇺 #F1 pic.twitter.com/RTjfHthZYT

— Formula 1 (@F1) September 26, 2020