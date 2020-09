Μία «ανάσα» από τον Τορέιρα η Τορίνο

Ο Λούκας Τορέιρα δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα και είναι έτοιμος να αποχωρήσει μετά από δύο χρόνια παρουσίας στην Άρσεναλ. Με αρκετές ομάδες να προσπαθούν να τον αποκτήσουν, εκείνη που έχει εξελιχθεί σε φαβορί είναι η Τορίνο.

Σύμφωνα με το «Calciomercato», ο 24χρονος μέσος ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή του στην Serie A, καθώς η Τορίνο είναι διατεθειμένη να πληρώσει το ποσό των 24 εκατ. λιρών για να τον αποκτήσει. Μάλιστα, το συμβόλαιό του θα είναι διάρκειας τεσσάρων χρόνων ενώ η πληρωμή του ποσού, θα χωριστεί σε δύο δόσεις.

Ο ταλαντούχος άσος είναι προϊόν των ακαδημιών της Πεσκάρα και μέχρι το 2018 αγωνιζόταν στην Ιταλία. Ο Ουρουγουανός άσος μέτρησε 89 συμμετοχές μέσα στην διετία, με απολογισμό τέσσερα γκολ και έξι ασίστ. Παράλληλα είναι διεθνής με την Ουρουγουάη και έχει φορέσει το εθνόσημο 23 φορές.

