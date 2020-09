Αλβανικά ΜΜΕ : Ερντογάν βλέπει ο Έντι Ράμα πριν το Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Εντι Ράμα αναχώρησε το απόγευμα της Παρασκευής για την Τουρκία όπου θα έχει ανεπίσημες συνομιλίες με τον πρόεδρο της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ αναμένεται η συνάντησή του την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η χρονική συγκυρία

Οπως μεταδίδουν τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η ξαφνική επίσκεψη Ράμα στην Τουρκία πραγματοποιείται σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και ενώ η ελληνική πλευρά έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά και να διαπραγματευτεί νέα συμφωνία ΑΟΖ με την Αλβανία.

Και αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο αλβανός πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Αθήνα στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου, όπου αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Πηγές της ελληνικής κυβέρνησης ανέφεραν, σύμφωνα πάντα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η λεπτομερής ατζέντα του πρωθυπουργού της Αλβανίας αλλά είναι βέβαιο ότι αναμένονται συναντήσεις του με τον έλλληνα πρωθυπουργό και τον έλληνα υπουργό Εξωτερικών.

Επικεφαλής του ΟΑΣΕ

Η επίσκεψη του Εντι Ράμα στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται με την ιδιότητα του επικεφαλής του ΟΑΣΕ – η Αλβανία προεδρεύει στον Οργανισμό το 2020 – προκειμένου να συμμετέχει σε διάσκεψη που διοργανώνει ο Economist στην Αθήνα με τον τίτλο «24th Roundtable with the government of Greece» και αντικείμενο τις προκλήσεις στην περιοχή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων καθώς και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

