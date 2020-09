Δένδιας: Τουρκία, η μοναδική χώρα που απειλεί με πόλεμο τους γείτονές της

Η Τουρκία είναι μοναδική χώρα που ανοίγει πολεμικά μέτωπα στην περιοχή και απειλεί τους γείτονές της με πόλεμο, παραβιάζοντας το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στις προκλητικές και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περιοχή με αφορμή τη συνάντησή του με τον ομόλογό του, υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα και έχει συνομιλίες με τον κ. Δένδιας.

Συζητάμε για την κατάσταση στην Ανατολική ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων της ΕΕ επεσήμανε ο κ. Δένδιας απαριθμώντας όπως πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, την αλληλουχία των τουρκικών προκλήσεων (προσφυγικό, Αγιά Σοφιά, Navtex, προκλητικές δηλώσεις).

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε ακόμη ότι «η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει έναν θετικό ρόλο στη Λιβύη μέσω της διαδικασίας του Βερολίνου» και επεσήμανε πως αντιλαμβάνεται ότι για τη Μάλτα είναι σοβαρό ζήτημα η Λιβύη, καθώς επηρεάζει τις μεταναστευτικές ροές.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας ανέφερε πως επεσήμανε στον υπουργό Εξωτερικών της Μάλτας τη στάση της Τουρκίας στο προσφυγικό τονίζοντας ότι αυτό επιβάλλει την συνεργασία των δύο κρατών, Ελλάδας – Μάλτας.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Δένδιας ανέφερε πως «ανταλλάξαμε απόψεις» για τη συνεργασία των 7 μεσογειακών χωρών, ενόψει της συνόδου στην Κορσική στις 10 Σεπτεμβρίου και ευχαρίστησε Έβεριστ Μπαρτόλο για την παρουσία του στην Αθήνα.

Ι welcomed #Malta FM @EvaristBartolo @GreeceMFA. A broad range of topics to be discussed with focus on 🇬🇷🇲🇹 relations & developments in #EasternMediterranean. pic.twitter.com/SbpwSDfuwh

— Nikos Dendias (@NikosDendias) September 7, 2020