Ο Έλον Μασκ έγινε ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Στην τρίτη θέση της λίστας με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη βρίσκεται πλέον ο Έλον Μασκ, ο οποίος «εκτόπισε» από εκεί τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Πλέον, η αξία της περιουσίας του Έλον Μασκ αποτιμάται αυτή τη στιγμή στα 115 δισεκατομμύρια δολάρια.

Elon Musk’s net worth is now $115 billion, pushing him past Facebook CEO Mark Zuckerberg on the list of the world’s richest people, according to Bloomberg. https://t.co/hQwtOAOFLu

— CNN (@CNN) September 1, 2020