Twitter: Χάκερς «έσπασαν» 45 λογαριασμούς διασήμων – 19χρονος ανάμεσα στους χάκερς

Αναμφισβήτητα το διαδικτυακό «χτύπημα» των χάκερς στο Twitter έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο, αφού κατάφεραν να πάρουν στον έλεγχό τους πάρα πολλούς λογαριασμούς διασήμων και να εξαπατήσουν πολύ κόσμο.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ένας από τους χάκερς είναι ένας 19χρονος που μένει στην Βρετανία με την μητέρα και που μάλλον το δωμάτιό του έχει μετατραπεί σε κέντρο χάκινγκ υψηλού επιπέδου.

Ειδικότερα όπως γράφουν οι New York Times ο 19χρονος προσεγγίστηκε για να «στρατολογηθεί» από τον χάκερ με το ψευδώνυμο “Kirk”.

Ο “Kirk” φέρεται να είπε στον 19χρονο πως δουλεύει στο Twitter και πως θα μπορούσε να πάρει στον έλεγχό του λογαριασμούς διασήμων.

Το προσωνύμιο του 19χρονου ήταν “lol”, και αφού ξεκίνησαν να επιτίθενται αρχικά σε λογαριασμούς μη διάσημων χρηστών, στη συνέχεια έσπασαν και αυτούς των γνωστών ονομάτων.

Το FBI ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση στο Twitter, όπου χάκερ έθεσαν υπό τον έλεγχό τους λογαριασμούς που ανήκουν, μεταξύ άλλων, στους Τζο Μπάιντεν, Κάνιε Γουέστ και Μπιλ Γκέιτς.

Μέσα από τους λογαριασμούς που παραβιάστηκαν οι «χρήστες» ζητούσαν δωρεές σε κρυπτονομίσματα (bitcoins), υποσχόμενοι ότι θα διπλασιάσουν τα λεφτά τους.

Σύμφωνα με ειδικευμένους ιστότοπους που παρακολουθούν τις συναλλαγές σε bitcoin αλλά δεν καταγράφουν τους αποδέκτες, στάλθηκαν με αυτόν τον τρόπο περίπου 100.000 δολάρια.

Σύμφωνα με το Twitter, σε οκτώ από τους λογαριασμούς αυτούς οι χάκερς κατάφεραν επίσης να κατεβάσουν δεδομένα στα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες έχει πρόσβαση μόνο ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

To Twitter διευκρίνισε ότι συνολικά οι κυβερνοπειρατές στοχοθέτησαν 130 λογαριασμούς και κατάφεραν να «σπάσουν» τους 45 από αυτούς, χρησιμοποιώντας «εργαλεία που είναι διαθέσιμα μόνο στην εσωτερική ομάδα υποστήριξης».

Από την πλευρά του, ο «Mr. Twitter» Τζακ Ντόρσεϊ, σε ανάρτησή του, ανέφερε πως ήταν μία πολύ δύσκολη ημέρα για το Twitter. «Αισθανόμαστε όλοι απαίσια για αυτό που συνέβη», έγραψε μεταξύ άλλων ενώ δεσμεύτηκε ότι θα γνωστοποιήσει τα αίτια όταν αυτά αποσαφηνιστούν.

Tough day for us at Twitter. We all feel terrible this happened.

We’re diagnosing and will share everything we can when we have a more complete understanding of exactly what happened.

💙 to our teammates working hard to make this right.

— jack (@jack) July 16, 2020