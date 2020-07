Αγία Σοφία : Σχεδιάζουν να μεταδίδεται τηλεοπτικά η προσευχή κάθε Παρασκευή

Turkish President Tayyip Erdogan makes a speech during the opening ceremony of the Yeditepe Biennial at the Hagia Sophia or Ayasofya Museum in Istanbul, Turkey, March 31, 2018. Picture taken March 31, 2018. Kayhan Ozer/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE

Την τηλεοπτική μετάδοση της προσευχής από την Αγία Σοφία κάθε Παρασκευή, που είναι η ιερή μέρα των Μουσουλμάνων, φαίνεται πως εξετάζει το κρατικό, θρησκευτικό τηλεοπτικό δίκτυο της Τουρκίας. Χθες, ξεκίνησαν οι εργασίες για την μετατροπή του ναού σε τζαμί. Τα τεχνικά συνεργεία άρχισαν από τον θόλο στο εξωτερικό του μνημείου με τις διαδικασίες να προχωρούν ταχύτατα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα μέχρι τις 24 Ιουλίου οπότε έχει προγραμματιστεί και η πρώτη προσευχή. Μάλιστα, χθες το πρωί υπάλληλοι του δήμου απομάκρυναν όλες τις πινακίδες του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και αυτή που έγραφε «Μουσείο Αγίας Σοφίας». Παρών στην «αποκαθήλωση» της ταμπέλας της Αγίας Σοφίας ήταν και ο διευθυντής της ασφάλειας Κωνσταντινούπολης, Ζαφέρ Ακτάς, ο οποίος δήλωσε ότι «ήρθαμε εδώ για να επιθεωρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας στις 24 Ιουλίου θα μπορέσουν να προσευχηθούν άνετα και ειρηνικά». Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ