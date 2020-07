Σάλος στη Γερμανία: Ο Νόιερ τραγουδά φιλοναζιστικό άσμα

Ο Μάνουελ Νόιερ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία πριν από λίγες ημέρες τις εγχώριες υποχρεώσεις του με την Μπάγερν Μονάχου καθώς κατέκτησε τόσο το Πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο Γερμανίας.

Αυτή τη φορά ο Γερμανός τερματοφύλακας βρίσκεται στο προσκήνιο για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Η γερμανική εφημερίδα «Bild» δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο 34χρονος μαζί με άλλα άτομα να τραγουδά ακροδεξιά άσματα της Κροατίας τα οποία τάσσονται υπέρ του ναζισμού.

Πιο αναλυτικά πρόκειται για το τραγούδι «Lijepa li si» που τραγουδά η μπάντα «Thompson». Η εν λόγω μπάντα πήρε το όνομά της από την ομώνυμη μάρκα όπλων και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στους κύκλους των νεοναζί.

Εκτός αυτού τραγουδιστής του συγκροτήματος είναι ο Μαρκο Πέτκοβιτς ο οποίος έχει δηλώσει θαυμαστής της Ούστασε, μίας φασιστικής και τρομοκρατικής οργάνωσης που έκανε αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρει ότι ο Νόιερ δεν έχει ιδέα από κροατικά παρά το γεγονός ότι τραγουδούσε με τόσο πάθος το συγκεκριμένο άσμα. Για την ώρα, ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας δεν έχει πάρει θέση για το θέμα.

