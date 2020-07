Ολυμπιακός: Τα γκολ που σφράγισαν το πρωτάθλημα και έφεραν την πρόκριση στον τελικό

Ο Ιούνιος του 2020 ήταν μάλλον ο καλύτερος μήνας του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις και είχαν μόνο νίκες.

Νίκες με ΠΑΟΚ (0-1), Άρη (3-1), Παναθηναϊκό (3-0), ΠΑΟΚ (2-0) και ΑΕΚ (1-2), ενώ και ο Ιούλιος μπήκε καλά για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς με την επικράτηση κόντρα στον ΟΦΗ (2-1).

Ο Ολυμπιακός έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή επιστροφή από την τρίμηνη διακοπή λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κατακτήσει και μαθηματικά το 45ο πρωτάθλημα της ιστορίας του και να προκριθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Εκεί πρόκειται να τεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα βίντεο με όλα τα γκολ του Ιουνίου.

Όμορφα και εντυπωσιακά γκολ, τα οποία δε χάρηκαν από κοντά οι οπαδοί του συλλόγου, αλλά τα είδαν από τις τηλεοράσεις τους και πανηγύρισαν γι’ αυτά.

Δείτε τα στην ανάρτηση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ:

Τα γκολ της ομάδας μας για τον μήνα Ιούνιο! Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας; / Olympiacos’ June goals! Which is your favorite one?🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #June #Goals #Football pic.twitter.com/CpHkWF7QK5

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 3, 2020