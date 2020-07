Κύπελλο Αγγλίας: Το πρόγραμμα των ημιτελικών

To πρόγραμμα του Κυπέλλου Αγγλίας γνωστοποίησε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η FA οι δυο ημιτελικοί του δεσμού θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 18-19 Ιουλίου.

Πιο αναλυτικά, η κάτοχος του θεσμού, Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα το το Σάββατο 18/7 στις 21:45, με τον άλλο ημιτελικό ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι να είναι προγραμματισμένος την επόμενη μέρα (19/7, 20:00).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στο «Γουέμπλεϊ» κεκλεισμένων των θυρών, ενώ ο μεγάλος τελικός θα γίνει το Σάββατο 1η Αυγούστου.

🗓 SEMI-FINAL SCHEDULE 🗓

Your #EmiratesFACup semi-final fixtures and where to watch them in the UK have been confirmed! pic.twitter.com/3vQNRKOWp5

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 1, 2020