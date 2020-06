Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: 1 νεκρός και 11 τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγα λεπτά στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, μετά από πυροβολισμούς που είχαν ως συνέπεια τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό άλλων 11 ανθρώπων.

** SHOOT UPDATE ** 12 people have suffered gunshot wounds in an incident on 2900 block of Hennepin S. 1 adult male died and 11 have no -life-threatening wounds

Αναφορικά με τους τραυματίες η αστυνομία της πόλης αναφέρει ότι δεν απειλείται η ζωή τους.

Νωρίτερα η αστυνομία είχε καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή στην οποία έπεσαν οι πυροβολισμοί, στην οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια.

Multiple people shot in area of 2900 block Hennepin S. Please stay away from this area. More info when available

