ΗΠΑ: Ντοκουμέντα για τη δράση ρωσικών μαχητικών στη Λιβύη

Ρωσικά αεροσκάφη που στάλθηκαν στη Λιβύη τον Μάιο επιχειρούν στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, ανακοίνωσε σήμερα η Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ για την Αφρική (Africom).

Τουλάχιστον 14 MiG-29 και πολλά Su-24 μεταφέρθηκαν στη Λιβύη μέσω της Συρίας, όπου τα διακριτικά της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας καλύφτηκαν με μπογιά, είχε αναφέρει η Africom τον Μάιο.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση τόνισε ότι έχει φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία για ένα ρωσικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Τζούφρα στην κεντρική Λιβύη και ότι ένα MiG-29 φωτογραφήθηκε να επιχειρεί κοντά στην πόλη Σύρτη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

