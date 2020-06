Ντ. Μπακογιάννη: Τρεις άξονες για μια νέα ευρωτουρκική συμφωνία – παρελθόν το Ελσίνκι

European Union (R) and Turkish flags fly at the business and financial district of Levent in Istanbul, Turkey September 4, 2017. REUTERS/Osman Orsal

«Ως το διάδοχο σχήμα του Ελσίνκι, προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα, χαρακτηρίζει την πρότασή της για την ανάγκη μιας συνολικής ευρωπαϊκής συμφωνίας με την Τουρκία, η βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στο σάιτ iEidiseis. «Το Ελσίνκι ως στρατηγική, εκ των πραγμάτων αποτελεί παρελθόν. Δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα και λόγω του ότι οι περισσότερες χώρες δεν αντιμετωπίζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η Τουρκία να γίνει ένα μέλος της ΕΕ» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Επίσης, η συμπεριφορά της Τουρκίας δεν αφήνει πολλά περιθώρια προς την κατεύθυνση αυτή. Η πρότασή μου θα μπορούσε να είναι το διάδοχο σχήμα του Ελσίνκι προσαρμοσμένο στη σημερινή πραγματικότητα». Κτηματολόγιο : Τι έδειξε το πρώτο τεστ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Αθήνας Η πρώην υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει ότι η ευρωτουρκική συμφωνία που προτείνει περιλαμβάνει τρεις άξονες: Ο πρώτος είναι η οικονομική σχέση την οποία θα έχει η Τουρκία με την Ευρώπη, ο δεύτερος είναι το θέμα του μεταναστευτικού που είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να λυθεί και ο τρίτος είναι η συμμόρφωση της Τουρκίας με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. «Με δύο λόγια θα αφορά όλα τα θέματα οικονομίας και ασφάλειας των συνόρων στην περιοχή», υπογραμμίζει. «Η διαιώνιση των διαφορών επιβαρύνει πολύ περισσότερο το κλίμα και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως λύση. Η στρατικοποίηση όπως καταλαβαίνετε είναι η έσχατη λύση. ‘Αρα, πιστεύω ότι η πρότασή μου για ευρωτουρκική συμφωνία είναι αυτή η οποία μπορεί σήμερα να προχωρήσει και να αποτελέσει τη βάση για την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων. ‘Αλλωστε η Τουρκία θα αναγκαστεί πολύ σύντομα να στραφεί στην Ευρώπη για τη διευθέτηση ορισμένων οικονομικών ζητημάτων της» σημειώνει η Ντόρα Μπακογιάννη. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ «Εμπλεξαν» με την ΑΑΔΕ δικηγόροι και λογιστές Share