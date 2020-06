Ολυμπιακός: Κάνει πράξη το… social distancing στη Superleague

Με διαφορά η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός δικαίως μετά από 2 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς από την αρχή της χρονιάς έως και σήμερα έπαιξε με διαφορά την καλύτερη μπάλα, ήταν ουσιαστικός και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ποιότητας των παικτών του.

Στο +17 βρίσκονται πλέον οι «ερυθρόλευκοι» από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με τους δύο «δικεφάλους» να ισοβαθμούν στους 52 βαθμούς και να δίνουν τη δική τους μάχη για έξοδο στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν. Με τους 69 πόντους ο Ολυμπιακός μπορεί ήδη να αισθάνεται ανακουφισμένος και χωρίς πίεση πλέον είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει τον μοναδικό στόχο που έχει απομείνει στο πρωτάθλημα.

Ποιος είναι αυτός; Το αήττητο! Εννιά αγωνιστικές μένουν μέχρι το φινάλε των play off της Super League και ο Ολυμπιακός εκτός από την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία! Παρακάτω θα δείτε τη βαθμολογία της Super League μέσω ανάρτησης της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ και ευλόγως θα παρατηρήσετε τη σχολαστικότητα με την οποία τηρεί ο Ολυμπιακός τα μέτρα της κυβέρνησης, για αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.

Μιλάμε για πραγματικό… social distancing! Όχι αστεία.

Παραμένουμε στη κορυφή! / Our Olympiacos again at the top of the League! 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #Football #First #Championship #Win #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/VZkymn5rxH

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 8, 2020