Λεμπρόν : Στοιχηματίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν έδειξαν τη διαδήλωση στην Ουάσινγκτον

Ο Λεμπρόν Τζέιμς έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της κυβέρνησης Τραμπ εδώ και αρκετά χρόνια, όμως η δολοφονία του αφροαμερικανού από αστυνομικό στη Μινεάπολη φαίνεται πως είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον κορυφαίο παίκτη του κόσμου, ο οποίος καθημερινά «πολεμά» τον πλανητάρχη.

Ο Βασιλιάς του ΝΒΑ ανέβασε ένα βίντεο με την ειρηνική διαμαρτυρία στην Ουάσινγκτον για τη δολοφονία του Τζέιμς Φλόιντ από αστυνομικό και εξέφρασε τη σιγουριά του πως η συγκεκριμένη διαμαρτυρία δεν προβλήθηκε από τα ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα του ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς έχει ως εξής: «Το έδειξαν αυτό τα Μέσα; Στοιχηματίζω πως όχι. Αυτό είναι όμορφο».

Is the media showing this??? I bet you they aren’t. 🤦🏾‍♂️. This is beautiful https://t.co/rKPuTIz7bC

— LeBron James (@KingJames) June 1, 2020