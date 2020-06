Λίστα με 45.000 φοροφυγάδες παραδίδει η UBS στη Γαλλία

The company's logo is seen at a branch of Swiss bank UBS in Zurich, Switzerland, in this February 2, 2016 file photo. To match Exclusive RUSSIA-PRIVATISATION/BANKS REUTERS/Arnd Wiegmann/Files

Για κάποιες δεκάδες χιλιάδες Γάλλους πολίτες η λήξη της καραντίνας μόνο ανακούφιση δεν φέρνει. Τον Ιούνιο οι ελβετικές αρχές θα ανακοινώσουν τα 45.161 ονόματα και λοιπά στοιχεία Γάλλων κατόχων λογαριασμών στη UBS. Πρόκειται για λογαριασμούς στην κορυφαία τράπεζα διαχείρισης μεγάλων περιουσιών στον κόσμο, που οι κάτοχοί τους διατηρούσαν το διάστημα 2006-2008 και στους οποίους οι δικαιούχοι είχαν καταθέσει περίπου 11 δισ. ευρώ. Προϊόντα σκληρής δουλειάς ενδεχομένως, πλην όμως αφορολόγητα. Η αποκάλυψη θα γίνει κατ' εντολή του ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Ελβετίας, το οποίο με την απόφαση της 26ης Ιουλίου 2018 διέταξε τη χορήγηση στις αρχές του Παρισιού των προσωπικών δεδομένων περίπου 40.000 Γάλλων πελατών της UBS. Διότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και τη διαπίστωση ότι η χρηματοδότησή τους έγινε μέσω Ελβετίας, οι πιέσεις για την κατάργηση του περιβόητου τραπεζικού απορρήτου έγιναν ασφυκτικές (και) από την ακαταμάχητη Ουάσιγκτον – στον καπιταλισμό οι μεγάλες κρίσεις και οι καταστροφές δημιουργούν μεν ευκαιρίες, ενίοτε όμως φέρνουν και πονοκεφάλους στους κυνηγούς των ευκαιριών. «Επιχείρηση Φθινόπωρο» για την κυβέρνηση – Ολα όσα θα κριθούν τους επόμενους μήνες Θα κάνουν έφεση; Οι κάτοχοι των λογαριασμών έχουν, βέβαια, τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διεθνή δικαιοσύνη κατά της απόφασης του ελβετικού δικαστηρίου. Οι ενάγοντες θα μπορούσαν να κερδίσουν ένα έτος «ενδεχομένως και18 μήνες αν είναι καλοί οι δικηγόροι», σύμφωνα με τον ανταποκριτή του περιοδικού «Le Point» στη Γενεύη. Η προσφυγή αυτή, όμως, δίνει μεν χρόνο στον ενάγοντα, αλλά κινδυνεύει να αποβεί εις βάρος του και να ανεβάσει εν τέλει το πρόστιμο για φοροδιαφυγή ή/και ξέπλυμα χρήματος, που μοιραία κάποτε θα του επιδικαστεί. Το γαλλικό περιοδικό θυμίζει την πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής του πρώην υπουργού Προϋπολογισμού της κυβέρνησης του Παρισιού, Ζερόμ Καουζάκ, ο οποίος πέρυσι προτίμησε να παραδεχθεί αμέσως ότι ήταν κάτοχος μυστικού λογαριασμού σε τράπεζα της Γενεύης, παρά να προσπαθήσει να εμποδίσει τη διερεύνηση της υπόθεσης από επιτροπή που εστάλη στην Ελβετία. Σημειωτέον ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2019 το Ανώτατο Δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ (συν 800 εκατ. ευρώ για ζημιές και τόκους) και στην UBS για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Η εκδίκαση της έφεσης, που υπέβαλε η ελβετική τράπεζα, επρόκειτο να γίνει τον επόμενο μήνα, αλλά λόγω πανδημίας αναβλήθηκε για το 2021.