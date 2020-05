Προς το 1,20 «κλίνει» η τιμή του εισιτηρίου στα ΜΜΜ

Police officers wait to perform checks on bus passengers following the obligatory use of protective face masks, on the first day of easing of a nationwide lockdown against the spread of coronavirus disease (COVID-19), in Athens, Greece, May 4, 2020. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Τη μείωση στο 1,20 από 1,40 που είναι σήμερα το εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας φέρνουν πιο κοντά οι χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% και στα ΜΜΜ. Το απλό κόμιστρο «κλίνει» προς αυτή την τιμή, μετά τη σχετική εισήγηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή προς το Υπουργείο Οικονομικών αντί το 1,28 να στρογγυλοποιηθεί προς τα επάνω στο 1,30 να πάει προς τα κάτω στο 1,20 ευρώ, προκειμένου να επωφεληθούν περισσότερο οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ. Η μείωση του ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η Ιουνίου ως την 31η Οκτωβρίου 2020. Κέρδος σε κάθε περίπτωση θα έχουν και όσοι σταθεροί χρήστες των ΜΜΜ έχουν ήδη προμηθευτεί κάρτες απεριορίστων διαδρομών στις οποίες συμπεριλαμβάνεται ολόκληρο ή μέρος του διαστήματος της προσωρινής έκπτωσης. Βεβαίως χρειάζεται ένας κύκλος διαβουλεύσεων μεταξύ συναρμόδιων Υπουργείων και Προεδρίας της Κυβέρνησης προκειμένου να ξεκαθαρίσουν οι τελικές αποφάσεις. Το «μπαζούκας» των 24 δισ. ανοίγει το δρόμο για πρόωρες εκλογές; Αγώνας δρόμου γίνεται από τον ΟΑΣΑ, ώστε να ολοκληρωθεί το παζλ των μειώσεων που θα αφορά και στα υπόλοιπα προϊόντα κομίστρου, δηλαδή τις μηναιαίες, 6μηνιαίες και ετήσιες προσωποποιημένες κάρτες και πολλαπλά εισιτήρια (στα οποία ήδη υπάρχει έκπτωση) με τις απαραίτητες στρογγυλοποιήσεις, δεδομένου ότι αυτό θα καθορίσει τις συνολικές απώλειες στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Πάντως, από τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών θα εξαρτηθεί και η ουσιαστική μείωση της τιμής, δεδομένου ότι αφορούν περί το 1 εκατ. τακτικούς χρήστες που σταδικά «επιστρέφουν» στα ΜΜΜ μετά τη χαλάρωση των περιορισμών για να πάνε στις εργασίες τους. Μέρος της εξίσωσης που σπεύδουν να λύσουν οι φορείς αποτελούν και οι δυνατότητες του ηλεκτρονικού συστήματος εισιτηρίων να δίνει ρέστα στους χρήστες. Από τεχνικής άποψης, φαίνεται πως το 1,20 είναι πιο εφικτό σε σχέση με το 1,30 δεδομένου ότι, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η μείωση στο ΦΠΑ θα πάψει την 1η Νοεμβρίου. Άρα θα υπάρξει νέος κύκλος αλλαγών, εκτός εάν άλλως αποφασιστεί. Πρόκειται ουσιαστικά για το δεύτερο πακέτο μειώσεων στα κόμιστρα των αστικών συγκοινωνιών που έφερε ο κορωνοϊός. Αρχικά, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ως αντιστάθμισμα της απώλειας για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών λόγω του lockdown, την «πίστωση» του χρόνου που έχασαν στην επόμενη ανανέωση που θα κάνουν, αρχής γενομένης επίσης από την 1η Ιουνίου. Μάλιστα, σε αυτό το πακέτο περιλαμβάνεται και έκπτωση 10% σε όσους αγοράσουν ή ανανεώσουν την ετήσια κάρτα τους. Σε αυτό θα έρθει να «κουμπώσει» και η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο ήδη έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε από την 1η Ιουνίου να κάνει αυτοματοποιημένα την πίστωση στους δικαιούχους, θα πρέπει να προσαρμοστεί και στις νέες τιμές. Προκειμένου η ανάδοχος κοινοπραξία του ηλεκτρονικού εισιτηρίου TΕΡΝΑ-LG να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίσει τις νέες τιμές κομίστρων. Όπως σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, επιδίωξη του υπουργείου είναι να δοθεί ώθηση στην προμήθεια μηνιαίων και ετήσιων καρτών. Επίσης ανακοίνωσε πως θα δοθούν κίνητρα στους καθημερινούς χρήστες να προμηθευθούν κάρτες μετακίνησης. Τα 4 σενάρια της ύφεσης Share