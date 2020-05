Παγκόσμια είδηση το άνοιγμα της Ακρόπολης: Τι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ

Με μεγάλο ενθουσιασμό υποδέχτηκαν τα διεθνή ΜΜΕ, το άνοιγμα από σήμερα των αρχαιολογικών χώρων και δη της Ακρόπολης, σχολιάζοντας πως μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας «η Αθήνα παίρνει προφυλάξεις για να δεχθεί τουρίστες με ασφάλεια».

Ανταποκριτές και δημοσιογράφοι ξένων μέσων ενημέρωσης, που μπήκαν μετά από δύο μήνες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ήδη έχουν αναρτήσει σχετικά βίντεο.

Λίγες ώρες πριν το επίσημο άνοιγμα, το αμερικανικό δίκτυο ABC είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News’ @JamesAALongman is in Athens where they’re introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h

Από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μέχρι BBC και το Al Jazeera, τα ρεπορτάζ τονίζουν το άνοιγμα του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου μετά από δύο μήνες.

#Acropolis now … opening up again in #Greece today, along with all other archeological sites.

Shopping centres, zoos & sports clubs can reopen too, with obligatory distancing.

Cafes, bars & restaurants to reopen next week.

Aiming to be open for tourists in 2 weeks#COVID19 pic.twitter.com/vqmiuqlrZM

— Gavin Lee (@GavinLeeBBC) May 18, 2020