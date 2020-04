Κορωνοϊός – ΗΠΑ: Ανοίγουν τα καταστήματα – πάνω από 46.000 οι νεκροί

A pharmacy employee walks on an empty street of Ronda, amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, southern Spain, March 30, 2020. REUTERS/Jon Nazca

Παρά τις αντιδράσεις ακόμη και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο κυβερνήτης της Τζόρτζια ανακοίνωσε ότι από την Παρασκευή ανοίγουν σταδιακά κάποια καταστήματα και επιχειρήσεις. Ο Μπράιαν Κεμπ, Ρεπουμπλικάνος και ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, αποφάσισε να ανοίξουν από αύριο κάποια καταστήματα και υπηρεσίες, όπως τα γυμναστήρια, οι αίθουσες μπόουλινγκ, τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα αισθητικής, αλλά και τα τατουατζίδικα. Αποκλειστικά στο in.gr: Η ζωή στους οίκους ευγηρίας της Ισπανίας και η μάχη κατά του κοροναϊού Από τη Δευτέρα θα ανοίξουν οι κινηματογράφοι και τα εστιατόρια, υιοθετώντας όμως αυστηρά μέτρα κοινωνικής απόστασης και πραγματοποιώντας συχνά απολυμάνσεις. Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής επικαλέστηκε «τα θετικά στοιχεία και την αύξηση των διαγνωστικών τεστ» για να δικαιολογήσει την απόφασή του, την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο «εγκρίνουν οι επαγγελματίες υγείας», την ώρα που στην πολιτεία έχουν καταγραφεί σχεδόν 21.000 κρούσματα του κορονοϊού και περισσότεροι από 850 θάνατοι. Όμως ακόμη και ο Αμερικανός πρόεδρος, ένθερμος υποστηρικτής της επανέναρξης της οικονομίας των ΗΠΑ, δήλωσε χθες ότι «διαφωνεί βαθιά» με την απόφαση του Κεμπ, εκτιμώντας ότι τα καταστήματα που θα ανοίξουν στη Τζόρτζια δεν περιλαμβάνονται σε αυτά που προβλέπονται στην πρώτη φάση του σχεδίου που έχει καταρτίσει ο Λευκός Οίκος για την επανεκκίνηση της οικονομίας. «Είναι πολύ νωρίς, είναι απλώς πολύ νωρίς», δήλωσε ο Τραμπ στη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί από τον Λευκό Οίκο για την πανδημία. «Μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμη, λίγο μόνο, όχι πολύ. Διότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα (…) οπότε είπα στον κυβερνήτη πολύ απλά ότι διαφωνώ με την απόφασή του, αλλά πρέπει να κάνει αυτό που νομίζει ότι είναι σωστό», πρόσθεσε. «Θα τον συμβούλευα να μην το κάνω», δήλωσε και ο επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την covid-19. Από την πλευρά της η Κίσα Λανς Μπότομς, δήμαρχος της Ατλάντα, της πρωτεύουσας της Τζόρτζια, κατήγγειλε μια βεβιασμένη και επικίνδυνη απόφαση. «Ανησυχώ βαθιά διότι εξακολουθούμε να παρατηρούμε μια αυξάνουσα πορεία» της ασθένειας στην πολιτεία, δήλωσε στο CBSN.