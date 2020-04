Κορωνοϊός: 348 θάνατοι σε νοσοκομεία της Βρετανίας το Σαββατοκύριακο

epa07537764 (FILE) - A general view of the exterior of Gosport War Memorial Hospital, Gosport, Hampshire, southern England, Britain, 21 June 2018, reissued 30 April 2019. Media reports on 30 April 2019 state that a new criminal investigation is to take place into the deaths of hundreds of patients who were given painkillers at Gosport War Memorial Hospital. An inquiry found 456 patients died at the hospital after being given opiate drugs and review has since been carried out by Kent and Essex Police. EPA/WILL OLIVER *** Local Caption *** 54427567

Ακόμη 429 άνθρωποι με κορωνοϊό έχασαν τη ζωή του στα αγγλικά νοσοκομεία , σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ανακοίνωσε ότι 348 από αυτούς τους θανάτους αναφέρθηκαν το Σαββατοκύριακο, ενώ οι άλλοι σημειώθηκαν νωρίτερα. Μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το Πάσχα των Ελλήνων Τα νέα στοιχεία αυξάνουν τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων θανάτων σε νοσοκομεία στην Αγγλία σε 14.829. «Δεκαπέντε από τους 429 ασθενείς (ηλικίας από 49 έως 92 ετών) δεν είχαν κάποιο γνωστό υποκείμενο νόσημα» σύμφωνα με την υπηρεσία υγείας. Τα στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο θα δοθούν εντός της ημέρας στη δημοσιότητα. «Σχήμα Τσιόδρα» και στην οικονομία Share