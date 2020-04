SOS από ΠΟΥ: «Οχι» στην άρση περιοριστικών μέτρων για κορωνοϊό

Την ανάγκη να μην αρθούν πρόωρα τα περιοριστικά μέτρα για τον κοροναϊό στις χώρες του πλανήτη υπογράμμισε με τον πιο σαφή τρόπο για άλλη μία φορά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Οπως σημείωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «ενώ η εξάπλωση του COVID επιταχύνεται πολύ γρήγορα, η αποκλιμάκωσή του είναι πιο αργή». Και συνέστησε οι όποιοι περιορισμοί να αρθούν αργά.

«That means control measures must be lifted slowly, and with control. It cannot happen all at once.

Control measures can only be lifted if the right public health measures are in place, including significant capacity for contact tracing»-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020