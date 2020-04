Κορωνοϊός – Γερμανία: 246 νέοι θάνατοι και αύξηση κρουσμάτων

A woman wearing a protective mask is walking in downtown Frankfurt, Germany, March 20, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων που είναι θετικά στον κορωνοϊό, αυξήθηκε στη Γερμανία κατά 4.974 τις τελευταίες 24 ώρες. Έτσι έφθασε συνολικά τους 108.202 επιβεβαιωμένους στον ιό ασθενείς. Η Γερμανία είναι από τις χώρες που κάνουν τα περισσότερα τεστ ανίχνευσης του ιού, με στόχο να απομονώνονται εκείνοι που είναι θετικοί, καθώς επίσης και εκείνοι που ήταν στο κοντινό τους περιβάλλον. Κοροναϊός : Επεκτείνεται η μείωση ενοικίου 40% - ποιούς αφορά Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ό,τι τα νέα κρούσματα αυξήθηκαν για τρίτη μέρα συνεχόμενα, έπειτα από τέσσερις μέρες συνεχόμενα που μειωνόταν σταδιακά. Τα δεδομένα ανακοινώθηκαν από το Ινστιτούτο Robert Koch για τις μεταδοτικές ασθένειες. Οι νέοι θάνατοι που αναφέρθηκαν, ανήλθαν σε 246 και έφτασαν συνολικά τους 2.107. Πηγή: reuters.com