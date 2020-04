Κορωνοϊός – Βρετανία: Νεκρό από κορωνοϊό 5χρονο αγοράκι

A couple wearing face masks walk down Clapham High Street, as the number of coronavirus cases grow around the world, in London, Britain March 16, 2020. REUTERS/Dylan Martinez Restaurant

Ένα πεντάχρονο αγοράκι πέθανε, έχοντας νοσήσει από τον νέο κορωνοϊό, στη Βρετανία, με τη χώρα να καταγράφει σήμερα 708 νέους θανάτους από τη νόσο Covid-19 σε διάστημα μίας ημέρας, ένα νέο αρνητικό ρεκόρ, βάσει του οποίου το σύνολο των νεκρών από τη νόσο ανέρχεται πλέον σε 4.313, έγινε γνωστό από τις υγειονομικές αρχές σήμερα. Πρόκειται για το πέμπτο κατά σειρά αρνητικό ρεκόρ ημέρας. Την Παρασκευή, ανακοινώθηκαν 684 νέοι θάνατοι, έπειτα από μια αύξηση 569 θανάτων την Πέμπτη, 563 την Τετάρτη και 381 την Τρίτη. Η ζωή κατά την ισπανική γρίπη, οι αλλαγές στην κοινωνία και η σύγκριση με το σήμερα Μεταξύ των θανάτων που έχουν καταγραφεί σε νοσοκομεία, όπως διευκρινίζουν οι αρχές, 637 ασθενείς ηλικίας 5-104 ετών έχουν πεθάνει στην Αγγλία. Οι 40 εξ αυτών (ηλικίας 48-93 ετών) δεν είχαν κανένα άλλο πρόβλημα υγείας, που να ήταν γνωστό. Συνολικά, 41.903 κρούσματα έχουν καταγραφεί, ήτοι 3.735 περισσότερα σε μία ημέρα.