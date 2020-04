Τζόνσον: Τώρα ζητά τη συνεργασία της αντιπολίτευσης – Νέο μήνυμα-κάλεσμα

Με νέο μήνυμά του ο Μπόρις Τζόνσον προτρέπει τους Βρετανούς να παραμείνουν σπίτι καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος μετάδοσης του κοροναϊού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος παραμένει σε καραντίνα καθώς και ο ίδιος νοσεί από κοροναϊό, απηύθυνε νέα έκκληση στους Βρετανούς να μείνουν πιστοί στα έκτακτα μέτρα.

«Αυτή η χώρα έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια θυσία, και έδρασε απολύτως εξαιρετικά καλά στην καθυστέρηση της εξάπλωσης του ιού.

Αλλά με αυτόν το ωραίο καιρό, παρακαλώ μην μπείτε στον πειρασμό να σπάσετε τους κανόνες. Προτρέπω όλους να μείνουν στο σπίτι, να προστατεύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να σώσουν ζωές» έγραψε στο Twitter o Μπόρις Τζόνσον.

This country has made a huge effort, a huge sacrifice, and done absolutely brilliantly well in delaying the spread of the virus.

But in this fine weather, please don’t be tempted to break the regulations. I urge everyone to stay at home, protect the NHS and save lives.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 4, 2020