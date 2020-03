Κορωνοϊος – Τζόνσον: «Τα πράγματα θα χειροτερέψουν»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, με επιστολή του προς κάθε βρετανικό νοικοκυριό, προειδοποιεί ότι η κρίση του κοροναϊού θα επιδεινωθεί.

Ο Τζόνσον, σε αυτοαπομόνωση καθώς βρέθηκε θετικός στον κορωοαϊό, αναφέρει ότι, εάν χρειαστεί, μπορεί να επιβληθούν ακόμη αυστηρότεροι περιορισμοί.

Η επιστολή θα επιδοθεί σε 30 εκατ. νοικοκυριά μαζί με ένα φυλλάδιο με οδηγίες για την απαγόρευση κυκλοφορίας και πληροφορίες για τον κοροναϊό – μία κίνηση που αναμένεται να κοστίσει 5,8 εκατ. λίρες.

Η επιστολή Τζόνσον

Στην επιστολή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρει: «Εξ αρχής προσπαθήσαμε να λάβουμε τα σωστά μέτρα τη σωστή στιγμή».

Προειδοποιεί μάλιστα ότι αν πολλοί άνθρωποι αρρωστήσουν σοβαρά ταυτόχρονα, τότε το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) θα καταρρεύσει και ότι αυτό θα κοστίσει ζωές.

PM @BorisJohnson is writing to every UK household to urge them to stay at home, protect the NHS and save lives. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/GMNPqEl10d

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) March 28, 2020