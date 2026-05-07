Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Με το δεξί έκαναν ποδαρικό στη νέα χρονιά οι ελληνικές τράπεζες, επιτυγχάνοντας στο α΄ τρίμηνο πιστωτική επέκταση της τάξης των 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα.

Ο λόγος γίνεται για την καθαρή ροή χρηματοδότησης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, όπως καταγράφεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Πρόκειται, σύμφωνα με αναλυτές, για επίδοση που δημιουργεί αισιοδοξία για καταγραφή ισχυρών ρυθμών μεγέθυνσης του εγχώριου δανειακού χαρτοφυλακίου και εφέτος, σε συνέχεια της διεύρυνσής του κατά 14 δισ. ευρώ το 2025.

Η καλή πορεία των δανειοδοτήσεων αποτυπώνεται στα μεγέθη που ανακοινώνουν οι τράπεζες για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2026.

Την αρχή έκανε την περασμένη εβδομάδα η Πειραιώς, ενώ σήμερα σειρά παίρνει η Eurobank, αύριο η Εθνική Τράπεζα και στις 28 Μαΐου η Alpha Bank.

Οι εκτιμήσεις

Τραπεζικές πηγές σημειώνουν πως στην τρέχουσα χρήση, εάν δεν υπάρξει σοβαρή επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, το απόθεμα των χορηγήσεων θα αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξης του 8% περίπου.

Αυτός ο στόχος θεωρείται εφικτός, καθώς εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι νέες εκταμιεύσεις.

Οι τράπεζες πάντως αναμένουν ποιοτική διαφοροποίηση στην πιστωτική επέκταση, κάτι που έχει διαφανεί ήδη στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Αυτή συνίσταται στη διαφορετική σε σχέση με το 2025 συμβολή των επιμέρους τομέων πίστης.

Για εφέτος διαβλέπουν μεγαλύτερη συμβολή των δανείων λιανικής σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα επίσημα στοιχεία

Πράγματι, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό συμβαίνει ήδη από τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Ειδικότερα:

– Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,91 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 430 εκατ. ευρώ ή 18% σε ετήσια βάση.

– Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, σε επίπεδα α΄ τριμήνου, καταγράφηκε θετική πιστωτική επέκταση στα δάνεια λιανικής.

Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στα 61 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής ροής της τάξης των 125 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο του 2025.

Στα στεγαστικά δάνεια η μείωση των υπολοίπων περιορίστηκε τα 49 εκατ. ευρώ έναντι υποχώρησής τους κατά 167 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή έφτασε στα 111 εκατ. ευρώ, επίπεδα υπερδιπλάσια σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2025.

Η μόνη κατηγορία με χειρότερη επίδοση στο retail banking είναι αυτή των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών.

Ειδικότερα, τους πρώτους τρεις μήνες του 2026 η πιστωτική μεταβολή ήταν αρνητική κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι επίσης αρνητικής καθαρής ροής της τάξης των 66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Οι νέες εργασίες

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της εικόνας στα δάνεια προς νοικοκυριά έχει παίξει η άνοδος της στεγαστικής πίστης, η οποία από πέρυσι έχει επιστρέψει σε θετικό έδαφος (+171 εκατ. ευρώ συνολικά) για πρώτη φορά από το 2010.

Πρόκειται για γύρισμα που συνδέεται ευθέως με την άνοδο των νέων εργασιών, η οποία συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση εφέτος.

Αναλυτικότερα, με βάση νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, στο α΄ τρίμηνο του 2026 συμβασιοποιήθηκαν δάνεια προς φυσικά πρόσωπα ύψους 1,17 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για επίπεδα υψηλότερα κατά 50% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτήν την άνοδο είχαν τα στεγαστικά δάνεια, με τις εκταμιεύσεις να φτάνουν τα 687 εκατ. ευρώ, μέγεθος σχεδόν διπλάσιο σε ετήσια βάση.

Από την άλλη, στην καταναλωτική πίστη τα νέα δάνεια ανήλθαν σε 478 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 12% από πέρυσι, ενώ τα επαγγελματικά δάνεια παρέμειναν σε σαφώς πιο χαμηλά επίπεδα, κάτω από 100 εκατ. ευρώ σε επίπεδο τριμήνου.

Υψηλοί όγκοι εργασιών καταγράφονται και στην επιχειρηματική πίστη. Συγκεκριμένα, τα δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 3,53 δισ. ευρώ, σταθερά σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2025.

Πηγη ΟΤ