Δύσκολες ώρες για τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Δημήτρης Γκιώνης, ο οποίος νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο με επιπλοκές που σχετίζονται με τη νόσο Πάρκινσον, από την οποία πάσχει τα τελευταία χρόνια. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται η οικογένειά του.

Ο Δημήτρης Γκιώνης, 86 ετών, διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο ύστερα από επιδείνωση της υγείας του, με τις επιπλοκές της Πάρκινσον να επιβαρύνουν την κατάστασή του. Η νόσος, με την οποία ζει τα τελευταία χρόνια, έχει επηρεάσει σημαντικά τη φυσική του κατάσταση, οδηγώντας στην ανάγκη άμεσης ιατρικής παρακολούθησης.

Στο πλευρό του η οικογένειά του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δίπλα στον δημοσιογράφο βρίσκονται η σύντροφός του Μαρία και ο γιος του Ιάσονας, οι οποίοι τον στηρίζουν στη δύσκολη αυτή στιγμή. Η οικογένεια παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο Δημήτρης Γκιώνης έχει ταυτιστεί με το πολιτιστικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, υπηρετώντας για δεκαετίες τις πολιτιστικές σελίδες της «Ελευθεροτυπίας» ως αρχισυντάκτης. Η δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1964 και εκτείνεται σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, με σημαντική παρουσία σε έντυπα και τηλεοπτικές παραγωγές, καθώς και με πλούσιο συγγραφικό έργο.