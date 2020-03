Κορωνοϊός : Νέο μακάβριο ρεκόρ στην Ισπανία – 838 νεκροί σε μια μέρα

Employees of a mortuary enter the crematorium of La Almudena cemetery with a coffin of a person who died of coronavirus disease (COVID-19) during partial lockdown to combat the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Madrid, Spain, March 23, 2020. REUTERS/Juan Medina

Σε τροχιά Ιταλίας βαδίζει ολοταχώς η Ισπανία, η οποία σήμερα Κυριακή ανακοίνωσε ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ με 838 νεκρούς από τον κορωνοϊό σε μόλις 24 ώρες. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Ισπανία αυξήθηκε σε 6,528. Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι 78,797 με 4,907 εξ αυτών να βρίσκονται σε ΜΕΘ. Επιπλέον, 14,709 έχουν αναρρώσει από τον φονικό ιό. Σημειώνεται πως οι νεκροί χθες Σάββατο ήταν 832, ενώ την Παρασκευή 769. Η Ισπανία είναι η δεύτερη σε θανάτους χώρα παγκοσμίως, όντας πίσω μόνο από την Ιταλία των 92,472 κρουσμάτων και 10,023 νεκρών. Δεν μπορούν ούτε να θρηνήσουν τους δικούς τους Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, μάλιστα οι κηδείες έχουν απαγορευτεί εντελώς ή είναι εξαιρετικά σύντομες, λιτές και γίνονται υπό την παρουσία ελάχιστων συγγενών. Ο τρόπος που θρηνούν οι άνθρωποι τους δικούς του και τα ταφικά έθιμα έχουν αλλάξει ριζικά στην Ιταλία και την Ισπανία, δύο παραδοσιακές καθολικές χώρες. Ρεπορτάζ των Financial Times ασχολείται με τα ειδικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί στις χώρες αυτές. Στην Ιταλία, όπου οι δημόσιες κηδείες έχουν απαγορευτεί, ο στρατός μεταφέρει τις σορούς από τα νοσοκομεία. Στη Μαδρίτη, ένα παγοδρόμιο έχει μετατραπεί σε νεκροτομείο. Επίσης, στην πρωτεύουσα της Ισπανίας οι αρχές απαγόρευσαν την Πέμπτη τις αγρυπνίες. «Αν είναι τυχεροί, βλέπουν μόνο ένα κλειστό φέρετρο» Ο Don Gabrielle Bernadelli, ένας 58χρονος παπάς στην ιταλική πόλη Castiglione D’ Adda, έχει χάσει πάνω από 60 μέλη της ενορίας του από τον κοροναϊό. Κανένας από αυτούς δεν κηδεύτηκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι κηδείες έχουν απαγορευτεί, μόνο ο ίδιος και ο βοηθός του προσεύχονται για τους νεκρούς για όλη την κοινότητα. «Πολλοί από τους ενορίτες μου δεν μπόρεσαν καν να δουν ή να μιλήσουν με τους αγαπημένους τους πριν πεθάνουν – αν είναι τυχεροί, βλέπουν μόνο ένα κλειστό φέρετρο», λέει χαρακτηριστικά. Φρικτή η κατάσταση στη Λομβαρδία Στη Λομβαρδία έφεραν νεκροθάφτες από άλλες περιοχές λόγω του όγκου των νεκρών. Τα νεκροτομεία και τα κρεματόρια έχουν γεμίσει. Στο Μπέργκαμο δεν ντύνουν τους νεκρούς. Τα πτώματα μπαίνουν σε σακούλες ασφαλείας ή τυλίγονται με σεντόνι βουτηγμένο σε αντισηπτικό. Συνήθως οι νεκροί είναι γυμνοί ή έχουν πάνω τους την ποδιά του νοσοκομείου ή τα ρούχα που φορούσαν όταν πέθαναν. Το φέρετρο κλείνει αμέσως για λόγους ασφαλείας. Υπεύθυνη σε γραφείο τελετών στη Λομβαρδία σημείωσε στους FT ότι δεν έχει ξαναδεί πότε κάτι τέτοιο. «Τιμούμε τους νεκρούς με μικρές χειρονομίες. Κάποιοι μας ζήτησαν να τους δώσουμε αντικείμενα που φορούσαν οι νεκροί (πχ. δαχτυλίδια) ή ζήτησαν μια τελευταία φωτογραφία πριν κλείσει το φέρετρο». Κόντρα Λαγκάρντ – Μέρκελ Share