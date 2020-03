Κορωνοϊός – Κίνα: Θα αυξήσει το έλλειμμα για να στηρίξει την οικονομία της

Staff members move medical supplies to be sent to Italy for the prevention of the novel coronavirus, following the coronavirus outbreak, at a logistics center of the international airport in Hangzhou, Zhejiang province, China March 10, 2020. Picture taken March 10, 2020. China Daily via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. CHINA OUT.

Η Κίνα θα διευρύνει το δημόσιο έλλειμμά της και θα εκδώσει ειδικά ομόλογα για να στηρίξει την οικονομία της, που έχει δεχθεί μεγάλο πλήγμα από την πανδημία του κορωνοϊού, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η πανδημία, που έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, είχε ως αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα να τραβήξει χειρόφρενο τον Φεβρουάριο καθώς εκατοντάδες εκατομμύρια Κινέζοι παρέμειναν αποκλεισμένοι στα σπίτια τους. Η δραστηριότητα ανακάμπτει, χάρη στην προοδευτική άρση των μέτρων κατά της επιδημίας αλλά οι επιπτώσεις στην οικονομία αναμένεται να έχουν διάρκεια. Τα δύσκολα είναι μπροστά και το ιταλικό παράδειγμα απτό – Οι ειδικοί προειδοποιούν Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης για το θέμα αυτό, κορυφαίοι Κινέζοι αξιωματούχοι συμφώνησαν να διευρυνθεί το έλλειμμα και να εκδοθούν ειδικά ομόλογα για να υποστηριχθεί η οικονομία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Δεν έγιναν γνωστές άλλες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το Πεκίνο, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Κίνας ανήλθε στο 2,8% του ΑΕΠ το 2019. Κόντρα Λαγκάρντ – Μέρκελ Share