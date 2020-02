Νέος ισχυρός σεισμός στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν

Ακόμη ένας ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ενώ ήδη ο απολογισμός από το προηγούμενο χτύπημα του Εγκέλαδου είναι εννέα νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 18:00 ώρα Ελλάδος και είχε εστιακό βάθος 10 χλμ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Σαλμάς του Ιράν.

Προς το παρόν δεν υπάρχει εικόνα μετά τη νέα σεισμική δόνηση, ενώ οι δύο χώρες μετρούν τις πληγές τους.

M5.8 #earthquake (#زلزله) strikes 163 km W of #Tabrīz (#Iran) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/zqNB2gpZFp

— EMSC (@LastQuake) February 23, 2020