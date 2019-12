Το κυβερνητικό business plan για αναπτυξιακό άλμα

ο νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο είχε περιγράψει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αντιδιαστολή με το μοντέλο της προηγούμενης κυβέρνησης που απέρριπτε ιδεολογικά τις ιδιωτικοποιήσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές, προωθεί με ταχείς ρυθμούς η κυβέρνηση. Βασικός μοχλός για την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, που πέραν των άλλων θα συμβάλει και στη μείωση του χρέους (εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 10 μονάδες κάθε χρόνο), είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η κυβέρνηση υπολογίζει ότι το 2020 το εθνικό εισόδημα θα αυξηθεί κατά 7,3 δισ. ευρώ και ότι σταδιακά θα δημιουργηθούν 100.000 νέες θέσεις εργασίας.

Το μεγάλ στοίχημα

Η ανάπτυξη αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης, έναν εθνικό στόχο, όπως επισημαίνει συχνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και όλα τα συναρμόδια υπουργεία έχουν προσαρμόσει τη δράση τους σε αυτή τη στρατηγική, ορισμένες εμβληματικές επενδύσεις όμως προωθούνται και με τη συνεργασία του Μεγάρου Μαξίμου. Οταν απαιτείται να δοθούν εγγυήσεις στο υψηλότερο επίπεδο, παρεμβαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας τους συνομιλητές του ότι θα υπάρξει πολιτική σταθερότητα, ότι η χώρα έχει κυβέρνηση τετραετίας και ότι τα κεφάλαια που θα επενδυθούν στην Ελλάδα δεν θα κινδυνεύσουν εξαιτίας πρόωρων εκλογών και ενδεχόμενης αλλαγής κυβέρνησης. «Δεν θα έχουμε εκλογές μέχρι το 2023» τονίζει ο Πρωθυπουργός. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης είναι το πρώτο στάδιο για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου και μέχρι στιγμής το πεδίο διαμορφώνεται από τη ραγδαία μείωση των επιτοκίων δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και μεγάλων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών. Επιπλέον, μεγάλοι διεθνείς επενδυτές δείχνουν ενδιαφέρον για έργα όπως το Ελληνικό, το λιμάνι του Πειραιά, οι Σκουριές στη Χαλκιδική.

Συμφωνίες με Κίνα

Προσφάτως υπεγράφησαν 16 διμερείς συμφωνίες με την Κίνα, μεταξύ των οποίων η ίδρυση υποκαταστήματος στην Αθήνα της Bank of China, της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως, με ενεργητικό ύψους 230 δισ. δολαρίων, η ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας στην Αθήνα της Τράπεζας Βιομηχανίας και Εμπορίου της Κίνας (Industrial and Commercial Bank of China), μεγαλύτερης τράπεζας παγκοσμίως, με ενεργητικό ύψους 338 δισ. δολαρίων, ενώ εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για το σχέδιο «Αριάδνη» που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας με την Κρήτη και το ενεργειακό έργο MINOS 50 MW στην Κρήτη, ώστε να ενισχυθεί σημαντικά η ενεργειακή αυτονομία του νησιού.

Ενεργειακά ντιλ

Συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας στον τομέα της ενέργειας υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης στην πρόσφατη συνάντηση που είχε στη Ρώμη με τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε. Στη χώρα μας δραστηριοποιείται ήδη η ιταλική Snam (κύριος εταίρος της κοινοπραξίας SENFLUGA) ως μέτοχος πλειοψηφίας του ΔΕΣΦΑ, ενώ στο κείμενο της συμφωνίας υπάρχει αναφορά στην υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση υψηλής τάσης Ελλάδας – Ιταλίας και στη συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδας και Ιταλίας (ΑΔΜΗΕ και Terna αντίστοιχα) για τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενδιαφέρον να επενδύσει στη Βόρεια Ελλάδα εκδήλωσε ο ιταλικός κολοσσός Leonardo, που ειδικεύεται στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αεροδιαστημικής, άμυνας και συστημάτων ασφάλειας και πολιτικής προστασίας από φυσικές καταστροφές. Πρόκειται για την όγδοη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου παγκοσμίως και δεύτερη στην Ευρώπη, με τα έσοδά της να ξεπερνούν τα 12 δισ. ευρώ.

Οικονομικό σκέλος θα έχει και η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 7 Ιανουαρίου στον Λευκό Οίκο.

Γερμανοί για ΕΛΒΟ και VW

Παράλληλα, έντονο είναι το ενδιαφέρον των Γερμανών για επενδύσεις στην Ελλάδα και στις αρχές του 2020 αναμένεται να πραγματοποιηθεί ελληνογερμανικό επενδυτικό φόρουμ στο Βερολίνο για δράσεις της «πράσινης» ατζέντας. Επιπλέον, επαφές με κυβερνητικά στελέχη έχουν κάνει εκπρόσωποι της Volkswagen σχετικά με την κατασκευή νέου εργοστασίου της εταιρείας. Η μονάδα αυτή θα απασχολεί 4.000 άτομα και θα εκτινάξει την οικονομία όποιου κράτους επιλεγεί για την κατασκευή του, καθώς εκτός από τη χώρα μας το νέο εργοστάσιο διεκδικείται από την Τουρκία – για την οποία προοριζόταν αρχικά η επένδυση αλλά πάγωσε έπειτα από την επέμβαση στη Συρία -, αλλά και από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Σλοβακία. Γερμανικό ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και για την ΕΛΒΟ, όπου υπάρχει εν εξελίξει διαγωνισμός για τη συναρμολόγηση φορτηγών, στρατιωτικών τζιπ, ακόμα και τεθωρακισμένων.

Εμβληματικές επενδύσεις

Σε ό,τι αφορά τις τρεις εμβληματικές επενδύσεις, μέχρι στιγμής έχουν γίνει τα εξής:

l Στο Ελληνικό: Υπεγράφησαν οι τέσσερις κοινές υπουργικές αποφάσεις για το πάρκο, το παράκτιο μέτωπο και το καζίνο και τις ζώνες πολεοδόμησης. Πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για το καζίνο στις 4 Οκτωβρίου. Με το πέρας του διαγωνισμού, ο επενδυτής θα προχωρήσει στην προκαταβολή 300 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο για να ξεκινήσει το έργο.

l Στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς: Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) το επενδυτικό πλάνο της ΟΛΠ ΑΕ ύψους 611,8 εκατ. ευρώ. Μια μεγάλη επένδυση, εξαιρετικά σημαντική για τη χώρα, ύψους 611,8 εκατ. ευρώ, η οποία θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, μπαίνει στη φάση της υλοποίησης.

Παραμένουν σε εκκρεμότητα δύο έργα, η επέκταση του Car Terminal στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας και η επέκταση του Container Terminal, καθώς η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι οι συνθήκες στην παρούσα φάση δεν είναι ώριμες για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων.

l Στις Σκουριές: Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι τρεις αιτήσεις της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός για παράταση-τροποποίηση αδειών της εγκατάστασης στις Σκουριές και άνοιξε ο δρόμος για να πραγματοποιήσει η εταιρεία τις κατασκευαστικές εργασίες που διακόπηκαν το 2017, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής του κτιρίου του εργοστασίου εμπλουτισμού. Η επένδυση για τις εργασίες προστασίας των υποδομών της εκτιμάται σε 5 εκατ. δολάρια.

Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δρομολόγησε επενδύσεις ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αφορούν:

l Τουριστικό κέντρο στον Κόλπο της Κισσάμου, προϋπολογισμού 303 εκατ. ευρώ.

l Ανάπτυξη σύνθετου τουριστικού, ιατρικού και πολιτιστικού συνεδριακού πόλου στον Ελαιώνα, προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ.

l Ανάπτυξη 16 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στους νομούς Σερρών και Βοιωτίας, προϋπολογισμού 172 εκατ. ευρώ.

l Ανάπτυξη συστάδων φωτοβολταϊκών σταθμών σε 12 σημεία στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα, προϋπολογισμού 214 εκατ. ευρώ.

Πρότζεκτ «Elounda Hills»

Επίσης, υπογράφηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς και έχει σταλεί για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο προεδρικού διατάγματος για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης «Elounda Hills» της εταιρείας Μirum Hellas στον Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. H επένδυση, προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ, αφορά την κατασκευή σε έκταση 675 στρεμμάτων πολυτελούς θερέτρου, το οποίο θα περιλαμβάνει παραθεριστικές κατοικίες, ξενοδοχεία, τουριστικό λιμένα-μαρίνα, αθλητικές εγκαταστάσεις και κέντρα αναζωογόνησης. Κατά την κατασκευή του θα δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας και άλλες 763 θέσεις εργασίας επιπλέον κατά τη λειτουργία του.

Συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, της Τράπεζας Πειραιώς, της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και της Royal Sugar με παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, ώστε να ξαναμπεί η Ελλάδα στον χάρτη της παραγωγής ζάχαρης. Ακόμα, δόθηκε άδεια δόμησης για τη στρατηγική επένδυση του παραθεριστικού θερέτρου «Kilada Hills», συνολικής έκτασης 2.026 στρεμμάτων, στην Αργολίδα.

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Από την πλευρά της, η νέα διοίκηση της Enterprise Greece ενέκρινε δύο επενδυτικά έργα ύψους 331 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν 822 νέες θέσεις εργασίας. Το πρώτο έργο αφορά την ανάπλαση του παλαιού και εν μέρει διατηρητέου βιομηχανικού κέντρου της Βιοχάλκο επί της οδού Πειραιώς στον Ελαιώνα Αττικής, το οποίο θα αναδημιουργηθεί σε σύνθετο πολιτιστικό, τουριστικό, συνεδριακό, ιατρικό και εμπορικό πόλο. Το δεύτερο αφορά την κατασκευή και λειτουργία συστάδας 13 φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κεντρική Ελλάδα συνολικής ισχύος 284 MW, με φορέα επένδυσης την εταιρεία Consortium Solar Power Systems ΑΕ, με τη συμμετοχή ξένων κεφαλαίων, το οποίο επαναξιολογήθηκε και εγκρίθηκε με βάση τα νέα δεδομένα.

Ναυπηγεία Σύρου

Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης της λειτουργίας των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τη νέα διεύθυνση του ομίλου ΟΝΕΧ. Τα οφέλη για την οικονομία και την τοπική κοινωνία είναι ήδη ορατά, καθώς έχουν δοθεί 18 εκατ. ευρώ για οφειλές και χρέη σε εργαζομένους και πιστωτές, ενώ θα καταβληθούν την περίοδο 2020-2021 επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Παράλληλα δημιουργήθηκαν και 600 νέες θέσεις εργασίας. Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία τα τελευταία τρία χρόνια έχει ραγδαία ανάπτυξη, και το 90% της ανάπτυξης αυτής οφείλεται στο Νεώριο. Μάλιστα, ο αμερικανός πρεσβευτής Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος παρευρέθηκε στα επίσημα εγκαίνια, δήλωσε ότι η μονάδα είναι σε θέση να διεκδικήσει έργο από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό.

Στις 16 Δεκεμβρίου εγκρίθηκαν από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έξι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ στα τέσσερα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν εγκριθεί μόλις 10 στρατηγικές επενδύσεις.

Εργα πολλών… MW

Μέσα από τις έξι αυτές επενδύσεις αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 3.000 θέσεις κατά την κατασκευή των έργων και 1.500 μόνιμες θέσεις εργασίαΑθανασόπουλος Άγγελος Αλ. – Κρουστάλλη Δήμητρα, ς κατά τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Αττική και στην Κρήτη· για έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης φωτοβολταϊκών και αιολικών σταθμών, συνολικής ισχύος 177 MW, των East PV ΑΕ και Notias SA, εταιρειών του γαλλικού ομίλου Total Eren SA. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 172 εκατ. ευρώ και η επένδυση αφορά την ανάπτυξη συνολικά 16 σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 177 MW στους νομούς Σερρών και Βοιωτίας· και για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 284 MW της εταιρείας Consortium Solar Power Systems ΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 214 εκατ. ευρώ, μια επένδυση για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών με συνολική δυναμικότητα ηλεκτρικής ισχύος 284 MW σε 12 περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την έγκριση 119 επενδυτικών σχεδίων του αναπτυξιακού νόμου, ύψους 900 εκατ. ευρώ.

Αλλο ρεπορτάζ για τις επενδύσεις στον Τουρισμό στην Ανάπτυξη, σελ. Β8.

Επιταχύνθηκαν διαδικασίες, ήρθησαν εμπόδια

Στους έξι μήνες που έχουν μεσολαβήσει από τις εκλογές, η κυβέρνηση επιτάχυνε διαδικασίες, ήρε εμπόδια και στρεβλώσεις και δημιούργησε σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αρμόδιοι υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας, Αδωνις Γεωργιάδης, Γιώργος Ζαββός, Κώστας Φραγκογιάννης και ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης αξιοποιούν κάθε ευκαιρία προκειμένου να μιλήσουν για την Ελλάδα ως αποδοτικό επενδυτικό προορισμό, συμμετέχοντας σε επενδυτικά συνέδρια και forum, και πραγματοποιούν επαφές με επενδυτές υψηλού προφίλ, όπως οι συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αυτές που διοργάνωσε πρόσφατα στο Λονδίνο η Goldman Sachs με τη συμμετοχή εκπροσώπων 10 μεγάλων επενδυτικών οίκων. Στα επόμενα 10 χρόνια υπολογίζεται ότι θα γίνουν στον τομέα της ενέργειας επενδύσεις ύψους 40 δισ. ευρώ, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει για επενδύσεις στον ΔΕΔΗΕ, στο δίκτυο οπτικών ινών, στη διαχείριση απορριμμάτων, στην κρουαζιέρα και στις μαρίνες. Η κυβέρνηση προωθεί ενεργά και την ηλεκτροκίνηση.