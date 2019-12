Αμμόχωστος: Οπλισμένο τουρκικό drone Bayraktar TB2 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου

Ενα οπλισμένο τουρκικό drone Bayraktar TB2 προσγειώθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου στην περιοχή της Αμμοχώστου. Απογειώθηκε τη Δευτέρα από τη ναυτική βάση Ντάλαμαν της Τουρκίας και προσγειώθηκε γύρω στις 9:45.

Είναι το πρώτο τουρκικό drone που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο αυτό της κατεχόμενης βόρειας Κύπρου, από όταν οι τουρκοκυπριακές αρχές συμφώνησαν στην ανάπτυξη τέτοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), οπλισμένων και μη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές στις 5 το πρωί απογειώθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB2 για το παράνομο αεροδρόμιο Λευκονοίκου και αναμενόταν να φτάσει έπειτα από 5 ώρες πτήση

Εντωμεταξύ χθες με τρεις νταλίκες και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας , τουρκικά drones μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Αμμοχώστου στο αεροδρόμιο του Λευκονοίκου.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κύπρου, την άφιξή των τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα Κατεχόμενα μεταδίδουν τ/κ μέσα. Η άφιξη τους στο Λευκόνοικο έλαβε χώρα γύρω στις 01:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο Κουντρέτ Όζερσαϊ ανακοίνωσε ότι το φορτίο που έφτασε Κατεχόμενα αφορά το επίγειο σύστημα ελέγχου των drones, όχι τα ίδια τα τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Επίσης, αναφέρει ότι αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για drones που φέρουν οπλικά συστήματα. Δηλαδή, προτεραιότητα της τουρκικής πλευρά είναι η ανάπτυξη κατασκοπευτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και όχι νέων εναέριων ολικών συστημάτων, στα Κατεχόμενα.

Υπενθυμίζεται πως η Τουρκία ζήτησε «επειγόντως» από την «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ τη χρήση του «αεροδρομίου» του Λευκόνοικου, το οποίο δεν χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για πολιτικές ή στρατιωτικές πτήσεις.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Κίμπρις Ποστασί στο Λευκόνοικο η Τουρκία θα δημιουργήσει βάση για κατασκοπευτικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), άοπλα και οπλισμένα, θα αρχίσουν να απογειώνονται από το αεροδρόμιο του κατεχόμενου Λευκόνοικου (Γκετσιτκαλέ) από σήμερα, Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ομάδα ειδικών από την Άγκυρα θεώρησε κατάλληλη επιλογή το αεροδρόμιο για τον σκοπό αυτό.

«Τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων»

Επιπλέον επενδύσεις θα γίνουν επίσης στο αεροδρόμιο, δήλωσε ο «πρωθυπουργός» του τουρκοκυπριακού ψευδοκράτους, Ερσί Τατάρ, μετά την απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου».

«Η προστασία των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων είναι βασική προτεραιότητα» είπε ο Τατάρ, σύμφωνα με το Demiroren.

Το πρακτορείο Anadolu αναφέρει ακόμη ότι η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (σ.σ το Ψευδοκράτος) ενέκρινε αίτημα της Τουρκίας για να τοποθετηθούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λευκονοίκου.

