Γαλλία : Άγρια επεισόδια στο Παρίσι

Επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, στο πλαίσιο μιας μαζικής απεργίας σήμερα στη Γαλλία, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και εφόρμησε εναντίον διαδηλωτών, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους κι έσπασαν πολλές βιτρίνες, σε κοντινή απόσταση από την πλατεία της Δημοκρατίας, στο ανατολικό τμήμα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό τομέα, δάσκαλοι και ιατρικό προσωπικό έδωσαν το παρόν σε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις της τελευταίας δεκαετίας, αποφασισμένοι να αναγκάσουν την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να εγκαταλείψει τα σχέδιά της να αναδιαμορφώσει το γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας.

Τα μέτρα που επιθυμεί να πάρει η κυβέρνηση Φιλίπ, υπό το βλέμμα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να ανακοινωθούν λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η βασική ιδέα είναι η ακύρωση των ειδικών καθεστώτων συνταξιοδότησης και η εφαρμογή ενός καθολικού μοντέλου ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους.

Ήδη από το 2017, ο Γάλλος πρόεδρος είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του να σταθεροποιήσει την κατάσταση στο ασφαλιστικό, με γνώμονα την μείωση του δημόσιου χρέους και υπό τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκτιμήσεις θέλουν την χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού να εκτοξεύεται από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020, στα 4,4 δισεκατομμύρια ως το 2022.

A toppled truck is on fire in Paris during a nationwide strike against the government’s plan to overhaul the retirement system pic.twitter.com/03sybgTJoO

— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) December 5, 2019