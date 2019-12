Χονγκ Κονγκ : Χιλιάδες διαδηλωτές μέσω δακρυγόνων

Η αστυνομία ρίχνει δακρυγόνα για να διαλύσει συγκέντρωση αντικυβερνητικών διαδηλωτών σε κεντρική εμπορική περιοχή του Χονγκ Κονγκ, την ώρα που χιλιάδες διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ηλικιωμένοι, έχουν κατέβει σήμερα στους δρόμους στην πρώην βρετανική αποικία, φωνάζοντας συνθήματα όπως «η επανάσταση της εποχής μας» και «απελευθερώστε το Χονγκ Κονγκ», έπειτα από μια εβδομάδα σχετικής ηρεμίας.

Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πολυσύχναστη εμπορική περιοχή Τσιμ Τσα Τσούι γίνεται μετά την πορεία εκατοντάδων ανθρώπων στο αμερικανικό προξενείο σε ένδειξη «ευγνωμοσύνης» για την υποστήριξη των ΗΠΑ για τις διαδηλώσεις που γίνονται στο Χονγκ Κονγκ για σχεδόν έξι μήνες.

Hung Hom looks like a battlefield right now. The police have fired two tear gas already #StandWithHongKong #HongKongProtests pic.twitter.com/dl34ijXV62

Κρατώντας πανό με συνθήματα «Ποτέ μην ξεχνάτε γιατί αρχίσατε» και μαύρες σημαίες με την επιγραφή «Επανάσταση τώρα», οι διαδηλωτές διέσχισαν την περιοχή Κοουλούν με τα πολυτελή ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα για να καταλήξουν στην Τσιμ Τσα Τσούι.

Μετά τις περιφερειακές εκλογές της περασμένης Κυριακής που χάρισαν μια συντριπτική νίκη στους υποψηφίους που τάσσονται υπέρ της δημοκρατίας, επικρατούσε μια σχετική ηρεμία καθ’όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας στο Χονγκ Κονγκ.

Hong Kong police brutality. Days later they explained that this protestor was yet fully detained; therefore, this was ruled legal by the cop on live TV.. #PoliceBrutality #HongKongProstests #PolyU pic.twitter.com/linIX2aAR3

