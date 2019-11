Συναγερμός στο Λονδίνο – Πυροβολισμοί στη London Bridge

Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο μετά τις πληροφορίες για πυροβολισμό στο London Bridge, ενώ η αστυνομία προτρέπει τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.

Ηδη, οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στην εκκένωση της γέφυρας.

Δημοσιογράφος του BBC ανέφερε ότι άκουσε πυροβολισμούς, ενώ είδε ένα άτομο στο έδαφος.

Oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς των αρχών εναντίον άνδρα που φέρεται να κρατούσε μαχαίρι και να προσπάθησε να επιτεθεί σε πολίτες.

Ο δράστης της επίθεσης φέρεται επίσης να έχει τραυματιστεί θανάσιμα.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρα, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceuk for updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground.

— MPS Events (@MetPoliceEvents) November 29, 2019