Χονγκ Κονγκ: «Απαράδεκτη βία» λέει η Κομισιόν για τις συλλήψεις διαδηλωτών

Δεκάδες φιλοδημοκρατικοί διαδηλωτές κατάφεραν σήμερα το απόγευμα να διαφύγουν από την Πολυτεχνική Σχολή του Χονγκ Κονγκ, η οποία πολιορκείται από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Οι διαδηλωτές κατάφεραν να ξεφύγουν από τον κλοιό της αστυνομίας έξω από το Πολυτεχνείο και να διαφύγουν, κατεβαίνοντας με σκοινιά από πεζογέφυρα σε δρόμο στον οποίο τους περίμεναν μοτοσικλετιστές, οι οποίοι τους απομάκρυναν με ασφάλεια από την περιοχή.

Το Πεκίνο έχει προειδοποιήσει ότι «δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια» αν η κατάσταση ξεφύγει από τον έλεγχο, σύμφωνα με δήλωση που έκανε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο πρεσβευτής της Κίνας στη Βρετανία.

Protesters have been running back and forth along Jordan Road repeatedly over the last 30 mins.

They wanted to march to PolyU to save the trapped protesters, but have constantly faced tear gas and water cannon with blue dye.

Protesters have managed to regroup quickly each time. pic.twitter.com/sMNQJWuUTd

— Eric Cheung (@EricCheungwc) November 18, 2019