Χονγκ Κονγκ : Επίθεση με μαχαίρι σε βουλευτή που τάσσεται υπέρ του Πεκίνου

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε βουλευτή του Χονγκ Κονγκ ο οποίος τάσσεται ανοικτά υπέρ του Πεκίνου κι εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο σημαντικότερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ασίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, ενώ αναμένεται να γίνουν νέες μαζικές κινητοποιήσεις σήμερα.

Ο βουλευτής Τζούνιους Χο, σύμφωνα με το ΑΠΕ, ένα μέλος του προσωπικού του και ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης διακομίστηκαν με τραύματα σε νοσοκομείο μετά το επεισόδιο αυτό, κατά την αστυνομία. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ως τώρα πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά τους.

Το κίνητρο της επίθεσης δεν είναι γνωστό. Ο Χο έγινε διαβόητος τον Ιούλιο, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να ανταλλάσσει χαμογελαστός χειραψίες με φερόμενα ως μέλη «τριάδων» — συμμοριών του υποκόσμου — που κατηγορούνται ότι ξυλοκόπησαν ειρηνικούς διαδηλωτές.

Η επίθεση εναντίον του Χο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, καταγράφεται καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης των διαδηλώσεων στην άλλοτε βρετανική αποικία, σήμερα ημιαυτόνομη κινεζική περιοχή, που κρατάνε πάνω από πέντε μήνες και πολλές φορές αμαυρώνονται από βίαια επεισόδια.

Αναμένεται να γίνουν κινητοποιήσεις σήμερα σε κάποια πανεπιστήμια, σύμφωνα με ακτιβιστές. Η αστυνομία χρησιμοποίησε εκτοξευτήρες νερού υπό πίεση για να διαλύσει διαδηλωτές που φόραγαν μάσκες Γκάι Φοξ χθες.

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας ξεκαθάρισε χθες ότι δεν θα ανεχθεί «αυτονομιστικές συμπεριφορές» στο Χονγκ Κονγκ, όπου πλέον κάποιοι από τους διαδηλωτές απαιτούν ανεξαρτησία.

Οι κινητοποιήσεις που άρχισαν, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το σχέδιο νόμου που προέβλεπε την έκδοση υπόπτων στην Κίνα — μπήκε στο συρτάρι σύντομα — γενικεύθηκαν σε βαθμό που πλέον χαρακτηρίζονται η πιο σοβαρή πρόκληση που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2012.

Οι διαδηλωτές απαιτούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, μεταξύ άλλων να τερματιστεί αυτή που χαρακτηρίζουν ανάμιξη του Πεκίνου σε εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ, να διενεργηθούν έρευνες για τα καταγγελθέντα κρούσματα αστυνομικής βαρβαρότητας, καθολικό δικαίωμα ψήφου, και πολλά άλλα.

Το Πεκίνο αρνείται ότι αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις του Χονγκ Κονγκ θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αυτονομία του και κατηγορεί δυτικά κράτη ότι υποκινούν τις ταραχές. Ο Σι συναντήθηκε χθες Τρίτη στη Σαγκάη με την επικεφαλής της κυβέρνησης της περιοχής, την Κάρι Λαμ, και διαβεβαίωσε ότι την περιβάλλει με την απόλυτη εμπιστοσύνη του.

Μετά τη συνάντηση η Λαμ διέψευσε φήμες κατά τις οποίες η κυβέρνησή της εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει αμνηστία σε διαδηλωτές που κατηγορούνται πως έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, αναφέρει το ΑΠΕ.

Από τη δική του πλευρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας Χαν Τζενγκ δήλωσε ότι το Πεκίνο τάσσεται υπέρ της λήψης πιο επιθετικών μέτρων για να τερματιστεί η αναταραχή στο Χονγκ Κονγκ.

Ο υπουργός Άμυνας της Κίνας Ουέι Φανγκχέ συζήτησε τηλεφωνικά με τον αμερικανό ομόλογό του Μαρκ Έσπερ για το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊβάν, τη Νότια Σινική Θάλασσα και την επαρχία Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο Ουέι «τόνισε» τις κινεζικές θέσεις για τα ζητήματα αυτά και κάλεσε να υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Global Times.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter, ο βουλευτής Τζούνιους Χο καταγράφεται μέσα από το νοσοκομείο, φορώντας μάσκα στο πρόσωπό του.

Αφού περιέγραψε την επίθεση που δέχθηκε, μίλησε για «ψυχικά διαταραγμένο δράστη» ενώ τόνισε ότι «ήταν τυχερός, που το μαχαίρι δεν χτύπησε την καρδιά του».

#HongKong legislator Junius Ho said he believes the assailant had mental issues and that he was lucky the knife did not reach his heart. Ho was stabbed Wednesday morning in Tuen Mun. #香港 pic.twitter.com/9wKaYmkKNE

— China Daily (@ChinaDaily) November 6, 2019