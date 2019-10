Brexit : Το «όχι» της Βουλής, η απάντηση Τζόνσον και οι επόμενες κινήσεις

Σε ένα πολιτικό μπρα ντε φερ με απρόβλεπτη κατάληξη, αλλά και συνέπειες εξελίσσεται η κατάσταση στη Βρετανία, ελάχιστες μόλις μέρες πριν την 31η Οκτωβρίου, ημέρα που είχε οριστεί το Brexit, πριν την 3μηνη ευέλικτη παράταση που αποφάσισε η EE τη Δευτέρα και αναμένεται να επισημοποιήσει τα επόμενα 24ωρα.

Από τη μία πλευρά ο Μπόρις Τζόνσον που, αφού είδε τη συμφωνία του να εγκρίνεται και την ΕΕ να του δίνει την παράταση που -καθόλου- δεν θέλει, είδε το κοινοβούλιο να του λέει για τρίτη φορά «όχι» στην πρότασή του για πρόωρες εκλογές και από την άλλη, η αντιπολίτευση που… έχει κάτσει πάνω στη δικαιολογία ότι συμφωνεί σε εκλογές, ωστόσο μόνο όταν έχει φύγει από το τραπέζι της συζήτησης το no deal Brexit.

Η στάση των Εργατικών είναι λίγο – πολύ κατανοητή, με μια γρήγορη ματιά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται πως ο Μπόρις Τζόνσον προηγείται πανηγυρικά.

Ο Μπόρις Τζόνσον υπέστη νέα ήττα στη Βουλή των Κοινοτήτων, καθώς το αίτημά του για εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου και ενώ η Βρετανία θα έχει αποχωρήσει από την ΕΕ, απορρίφθηκε.

Όπως αναμενόταν, η πρόταση δεν κατάφερε να πάρει την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3, που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, κάτι που χρειαζόταν τη στήριξη των Εργατικών. Ο Τζόνσον εξασφάλισε 299 «ναι» και 70 «όχι» έναντι 434 βουλευτών στο σύνολο.

BREAKING:

YES: 299

NO: 70

MPs reject PM’s plan for a general election on 12 December. The result did not meet the required majority.

Get the latest live here: https://t.co/dvSvFyn3He

Watch here: https://t.co/y36RlI61p4

Or go Brexit-Free here: https://t.co/kVqbaWlqF7 pic.twitter.com/ESJ2nKL8WE

— Sky News (@SkyNews) October 28, 2019