ISIS : Ορισε νέο επικεφαλής μετά τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι

Ο Αμπντουλάχ Καρντάς, γνωστός και ως Χατζί Αμπντουλάχ αλ-Αφάρι, είναι ο νέος επικεφαλής του ISIS, μετά τον θάνατο του Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι κατά τη διάρκεια επιχείρησης αμερικανών κομάντος στη Συρία.

Για τον νέο ηγέτη είναι ελάχιστα πράγματα γνωστά και σύμφωνα με το Newsweek, είχε υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ επί των ημερών του Σαντάμ Χουσεΐν. Πριν ενταχθεί στις τάξεις του Ισλαμικού Κράτους, ήταν επικεφαλής του ιρακινού βραχίονα της Αλ Κάιντα.

ISIL leader Abu Bakr al #Baghdadi is dead. US JSOC op reportedly targeted him in north west Syria close to the Turkish border. He blew himself up and forensic tests are underway. US president is during to make an announcement at 13GMT pic.twitter.com/Ae00A1ubYh

