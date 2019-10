Brexit : Στις Βρυξέλλες το «μπαλάκι» για την αναβολή – Πόσο θα διαρκέσει;

A EU supporter waves flags while other demonstrators march as parliament sits on a Saturday for the first time since the 1982 Falklands War, to discuss Brexit in London, Britain, October 19, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ πρότεινε στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δεχθούν νέα, την τρίτη, αναβολή του Brexit, μετά την απόφαση της βρετανικής βουλής, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξασφάλισε μεν την έγκριση της συμφωνίας για το Brexit. Ωστόσο οι βουλευτές απέρριψαν το χρονοδιάγραμμά του για εξέταση του νομοσχεδίου των 115 σελίδων για την εφαρμογή της συμφωνίας. Δείτε ακόμη: Συρία - Τα 10 σημεία της συμφωνίας Ερντογάν με Πούτιν – Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν Κατά συνέπεια, ο Τζόνσον ανακοίνωσε την διακοπή της εξέτασης της συμφωνίας για το Brexit, έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει για την νέα αναβολή. Μετά την χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων, ο Ντόναλντ Τουσκ πρότεινε στους Ευρωπαίους ηγέτες να δεχθούν το βρετανικό αίτημα και μάλιστα «γραπτώς», χωρίς δηλαδή να χρειασθεί νέα σύνοδος κορυφής. Στην πρότασή του δεν περιλαμβάνει χρονική διάρκεια της αναβολής. «Οι εκλογές είναι ο μόνος τρόπος» Εάν οι «27» αποφασίσουν να δώσουν στο Λονδίνο παράταση τριών μηνών, την οποία αναγκάσθηκε να ζητήσει ο Τζόνσον, ο Βρετανός πρωθυπουργός είναι πιθανόν να επιδιώξει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Αυτό το σενάριο «φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος για την άρση του αδιεξόδου», δήλωσε σήμερα στο BBC ο υπουργός Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Μπάκλαντ. «Η θέση μας είναι ότι δεν έπρεπε να ζητήσουμε αναβολή και να φύγουμε στις 31 Οκτωβρίου», επέμεινε ενώπιον του κοινοβουλίου. Το Εργατικό Κόμμα επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, εάν αποφευχθεί ο κίνδυνος εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενωση χωρίς συμφωνία. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι Συντηρητικοί προηγούνται με 10 ποσοστιαίες μονάδες του Εργατικού Κόμματος (35% έναντι 25%). Εάν αυτή η τάση επιβεβαιωθεί στις κάλπες, οι Συντηρητικοί θα έχουν πλειοψηφία 20 εδρών, εξηγεί στο BBC ο αναλυτής Τζον Κέρτις. Ο Μπόρις Τζόνσον έχασε τον Σεπτέμβριο την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία. Δεν αποφασίζει σήμερα η ΕΕ Συνεδρίαση των πρεσβευτών των χωρών μελών της ΕΕ είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητηθεί η πρόταση του Ντόναλντ Τουσκ. Δεν τίθεται θέμα να ληφθεί σήμερα η απόφαση, προειδοποίησε ωστόσο ένας από τους πρεσβευτές. Κατά την συνεδρίαση θα εξετασθεί εάν όλες οι χώρες συμμερίζονται την ανάλυση της κατάστασης και αν συμφωνούν ότι μία αναβολή είναι αναγκαία. «Η καλή είδηση είναι ότι ο Μπόρις Τζόνσον βρήκε πλειοψηφία και δεν είναι μικρή. Κέρδισε το στοίχημά του. Όμως, το κοινοβούλιο απέρριψε το χρονοδιάγραμμα. Δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης, αλλά απέναντι σε ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος που έχει γίνει πολύ σφικτό. Τρίμηνη αναβολή δεν είναι αποδεκτή. Πρέπει να περιορισθεί», είπε. Παρίσι : Δεν θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας Η Γαλλία έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη να δεχθεί μία μικρή τεχνικού χαρακτήρα αναβολή ολίγων ημερών, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στο Λονδίνο, αλλά έχει αποκλείσει οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας. «Στο τέλος της εβδομάδας θα δούμε εάν μία καθαρά τεχνικού χαρακτήρα παράταση ολίγων ημερών είναι δικαιολογημένη…εκτός αυτού του πλαισίου, μία παράταση με στόχο να κερδηθεί χρόνος ή να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αποκλείεται», προειδοποίησε η Γαλλίδα υπουργός αρμόδια για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις Αμελί ντε Μονσαλέν. Πηγή : ΑΠΕ-ΜΠΕ Γνωρίστε τον κόσμο, με εικόνες και βίντεο, μπροστά και πίσω από τις κάμερες του One Channel #onechannel