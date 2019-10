Συρία: Nεκροί 440 Κούρδοι – 109 χλμ μέσα στη χώρα ο τουρκικός στρατός

Ακόμα πιο εξαγριωμένος και έτοιμος να πατήσει κι άλλο το γκάζι εμφανίζεται ο τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν, παρά τις διεθνείς πιέσεις, για τη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία.

«Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που έχει πολεμήσει τους τζιχαντιστές», υποστήριξε ο Ερντογάν σε σημερινή του ομιλία.

Ο ίδιος προχώρησε σε αποτίμηση της μέχρι τώρα επέμβασης της Τουρκίας στη Συρία με την κωδική ονομασία «Πηγή της Ειρήνης».

Σύμφωνα με τον τούρκο πρόεδρο, ο στρατός του έχει απελευθερώσει 109 τ.χλμ. και θα συνεχιστεί σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων, εντός της συριακής επικράτειας.

Επιπλέον, ανέφερε πως «440 τρομοκράτες σκοτώθηκαν, 26 τραυματίστηκαν, 24 αιχμαλωτίστηκαν», καθώς και πως οι δυνάμεις υπό την ηγεσία της Τουρκίας ελέγχουν την πόλη Ρας αλ Άιν, ενώ έχουν περικυκλώσει την πόλη Τελ Αμπιάντ.

Σύμφωνα με τον Ερντογάν το ΡΚΚ έριξε 652 όλμους και πυραύλους στις τουρκικές επαρχίες Σανλιούρφα, Σιρνάκ και Γκαζιαντέπ.

«Δεκαοχτώ πολίτες, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, μαρτύρησαν», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δύο Τούρκοι στρατιώτες και 16 μέλη του συμμαχικού στην Άγκυρα Συριακού Εθνικού Στρατού έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ανήλικοι ανάμεσα στα θύματα

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε πως ανάμεσα στους νεκρούς από οβίδες του PKK είναι ένα βρέφος 9 μηνών, ο 11χρονος Μαζλούμ Γκιουνές, η 11χρονη Ελίφ Τερίμ, που έπαιζε στο δρόμο, και οι ετεροθαλείς αδερφές Εμινέ και Λεϊλά Γιλντίζ, 12 και 15 ετών, ενώ βρίσκονταν με τις μητέρες τους.

Another cross-border attack by YPG terrorists target civilians in the Turkish city of Akcakale as Ankara’s anti-terror campaign in northern Syria enters its fourth day pic.twitter.com/Jad1aCtOgl — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 12, 2019

26 νεκροί άμαχοι σήμερα

Τουλάχιστον 26 άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα στην βόρεια Συρία από τους βομβαρδισμούς και τα πυρά των τουρκικών δυνάμεων και των σύρων συμμάχων τους στην περιοχή, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην περιοχή Ρας αλ-Άιν της τουρκοσυριακής μεθορίου, τουλάχιστον δέκα πολίτες σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια επιδρομής της τουρκικής αεροπορίας, η οποία έπληξε φάλαγγα αμάχων και δημοσιογράφων, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Εκτελέσεις εν ψυχρώ

Το φως της δημοσιότητα βλέπουν σοκαριστικές που αναδεικνύουν τη βιαιότητα σε όλο της το μεγαλείο. Σύμφωνα με έγκριτους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην περιοχή και τα αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αντάρτες – σύμμαχοι των Τούρκων να εντοπίζουν κούρδους αμάχους και να τους εκτελούν εν ψυχρώ. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχαν εκτελέσει την αρχηγό ενός κουδικού κόμματος.

Οι άνδρες, πριν τους σκοτώσουν, φωνάζουν «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος», όπως ακριβώς και οι μαχητές του ISIS.

So these are the moderate groups who are supposed to bring safety & freedom to the Kurds from the SDF? pic.twitter.com/Il1LsTgSNb — Jenan Moussa (@jenanmoussa) October 12, 2019

This is when they were captured alive https://t.co/jdm9dG4TjI pic.twitter.com/ypRqCNxtxi — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 12, 2019

This is what’s happening in N. Syria now. Most stable part of the country is being ruined. These armed groups are executing people on M4 Highway earlier today pic.twitter.com/kw7s29NvlW — Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 12, 2019

Αντεπίθεση από τους Κούρδους

Από την πλευρά τους, οι καθοδηγούμενες από τους Κούρδους Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση στον τουρκικό στρατό στη συριακή πόλη Ρας αλ-Αΐν, σκοτώνοντας 75 στρατιώτες και καταστρέφοντας επτά άρματα, σύμφωνα με κουρδικά μέσα ενημέρωσης. Κατά το πρακτορείο ειδήσεων Firat, 19 ακόμη Τούρκοι στρατιώτες τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των SDF.

Την ίδια στιγμή, οι Κούρδοι ζητούν για μια ακόμα φορά βοήθεια από τις ΗΠΑ, μόνο και μόνο για να λάβουν την αρνητική απάντηση του Τραμπ, ο οποίο τους ξεκαθαρίζει πως «είστε μόνοι σας».

Οι κούρδοι πολιτοφύλακες υποστηρίζουν ότι σκότωσαν 75 τούρκους στρατιωτικούς

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ) υποστήριξαν ότι σε επίθεσή τους εναντίον μονάδων του τουρκικού στρατού στην πόλη Ρας αλ Άιν της Συρίας σκοτώθηκαν 75 τούρκοι στρατιωτικοί και καταστράφηκαν επτά άρματα μάχης, μεταδίδουν σήμερα κουρδικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Firat, άλλοι 19 τούρκοι στρατιωτικοί τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή των ΣΔΔ.

Πυρά κατά της Μέρκελ

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε πως «θα πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Το ζήτημα αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης της Τουρκίας» και επιτέθηκε στην Άγκελα Μέρκελ.

Χαρακτήρισε τη γερμανική προσέγγιση απέναντι στην τουρκική επέμβαση στη Συρία ως «περίεργη» και αναρωτήθηκε αν η Μέρκελ υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση.

«Εμείς δεν είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ; Μήπως πήρατε στο ΝΑΤΟ την τρομοκρατική οργάνωση και δεν το ξέρω;», της είπα.

«Εσείς τους καλείτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και μετά μας λένε nein, nein. Πότε είδατε κάποιον να κάθεται στο τραπέζι με ένα κράτος-τρομοκράτη στο ίδιο τραπέζι;».

Μάχη για τον έλεγχο του βασικού αυτοκινητόδρομου Μ4

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις υπό τουρκική ηγεσία έχουν τον έλεγχο του (βασικού) αυτοκινητοδρόμου Μ4, σε βάθος 30-35 χιλιομέτρων στο εσωτερικό της συριακής επικράτειας.

Η διείσδυση των παραστρατιωτικών δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Τουρκία γίνεται στο πλαίσιο της επιθετικής πολεμικής επιχείρησης κατά των Κούρδων, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Πέντε άμαχοι νεκροί σε αεροπορική επιδρομή

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι μία τουρκική αεροπορική επιδρομή που έγινε σήμερα, κατά της συριακής πόλη Ρας αλ Άιν, είχε ως συνέπεια τον θάνατο εννέα ανθρώπων. Μεταξύ αυτών, πέντε άμαχοι.

Ο διευθυντής του παρατηρητηρίου Ραμί Αμπντουλραχμάν δήλωσε ότι ο βομβαρδισμός έπληξε μία συγκέντρωση αμάχων που είχαν έρθει στην πόλη Ρας αλ Άιν από την πόλη Καμισλί για δείξουν την υποστήριξή τους, καθώς η Ρας αλ Άιν βρίσκεται στο στόχαστρο των επιθέσεων από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από την Τουρκία.

Ένας εκπρόσωπος των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) που τελούν υπό την διοίκηση των Κούρδων, δήλωσε ότι η επίθεση αυτή έγινε κατά ενός «κομβόι με αμάχους».