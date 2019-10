Νέα Ορλεάνη : Η στιγμή που καταρρέι το ξενοδοχείο

Ενας νεκρός, δεκαοκτώ τραυματίες και δύο αγνοούμενοι είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης υπό κατασκευή ορόφων σε ξενοδοχείο της Hard Rock στη Νέα Ορλεάνη.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αρχές προειδοποίησαν ότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει και άλλο τμήμα του κτιρίου και έχουν δημιουργήσει κλοιό ασφαλείας.

BREAKING: CBS News confirms “8 or 9 patients” following partial collapse of construction site at Hard Rock Hotel in New Orleans.

•3 are in critical, others are referred to as “walking wounds”

•No fatalities

pic.twitter.com/awUfokkZPH

— David Begnaud (@DavidBegnaud) October 12, 2019