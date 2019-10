Νέα Ορλεάνη: Κατέρρευσε ξενοδοχείο

Ενας νεκρός και 18 τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός, σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, υπό κατασκευή ξενοδοχείου που κατέρρευσε στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης.

Το ξενοδοχείο κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος μπροστά στα μάτια έκπληκτων περαστικών.

Εικόνες και βίντεο από την κατάρρευση του ξενοδοχείου κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Casual, στο κέντρο της Νέας Ορλεάνης και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και αστυνομικοί.

Το ξενοδοχείο Hard Rock Cafe Casino των 350 δωματίων, σχεδιαζόταν να ανοίξει την άνοιξη του 2020.

