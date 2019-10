Ιαπωνία : Ο τυφώνας Χαγκίμπις χτυπάει τη χώρα – Δύο νεκροί

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 33 έχουν τραυματιστεί από τον τυφώνα Χαγκίμπις που σφυροκοπά με μανία την Ιαπωνία, με πολύ ισχυρές ριπές ανέμων που φτάνουν τα 195 χλμ την ώρα.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε μια κατολίσθηση στο νομό Gunma, ενώ ένας άλλος πέθανε κατά τη διάρκεια ενός ανεμοστρόβιλου που προκάλεσε η καταιγίδα.

Flooding in the Tokyo suburb of Hachioji has overwhelmed the drainage system, causing it to gush out onto the street.#Hagibis #Typhoon

